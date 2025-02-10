法巴予中港股市正面評級　料恒指年內試23000點　看好2板塊

法國巴黎銀行香港首席投資策略師譚慧敏表示，給予美股、日股及中港股市正面展望評級，當中港股恒指年內有望上試23000點，3月兩會後或有機會出現。



板塊方面，會看好科技板塊，包括軟件及硬件，近日Deepseek興起令市場知道其實中國在此方面也有能力，而人工智能應用也利好內地其他科技公司，盈利預測預計能夠進一步上調，但股價估值仍偏低。同時，也看好高息股，包括銀行及電訊板塊，預計市況波動下會有較好表現。

法巴料兩會後港股或上試23000點。（資料圖片）

恒指23000點或出現在3月兩會後

她解釋，中港股市今年預計表現未必會太差。特朗普關稅政策或引發人民幣貶值來應對，而內地預計減息持續，均有利資金流入股市。而中國經濟數據放緩及為應對關稅挑戰，市場也會預期中央將出台刺激政策。

她表示，雖然預計中國GDP增長今年將放緩至4.5%，但3月兩會中央會將今年GDP目標設定在約5%左右目標，而若果要達到此目標，就需要推出更多寬鬆政策，包括貨幣政策方面繼續減息降準，保持適度寬鬆，而財政政策方面，料會將財赤目標設在4%，高於以往水平，並會推出政策刺激消費。

法巴料美國總統特朗普（Donald Trump）不會對華加徵60%關稅。（Reuters）

預計美國今年僅加徵中國關稅10%

美股方面，預計牛市仍能持續數年，但由於過去兩年已累積一定升幅，歷史上來看，美國牛市步入第三年僅會錄得單位數字升幅。今年會看好受監管政策放寬的金融板塊，及受惠於減息等環境的中小型企業等。

法巴財富管理亞太區首席投資長Prashant Bhayani表示，特朗普將關稅政策作為談判手段，預計今年僅會加徵中國10%關稅，其後緩慢再加徵至最高20%，其當選前揚言的60%機會較微，因會為美國帶來通脹壓力。他預計，聯儲局今年僅將減息兩次至4%。