大股東深鐵入主即行動　借款28億助力萬科

春節剛剛過去一個禮拜，萬科﹙2202﹚大股東已快速行動，按照市場化、法治化支持萬科。

2月10日，萬科發布了《關於深鐵集團向公司提供股東借款暨關聯交易的公告》，第一大股東深鐵集團擬向萬科提供股東借款，借款金額為28億元，本次股東借款將用於萬科償還公司到期公開債務，體現大股東對公司的支持。

根據公告顯示，此次借款期限是3年，萬科將為本次股東借款提供價值不超過40億元的資產進行質押，初始質押擔保物是公司持有的等值萬物雲股票。從借款安排來看，深鐵集團在遵循市場化原則的前提下，最大程度的給予萬科支持。一是借款利率低，以全國銀行間同業拆借中心公布的1年期貸款市場報價利率（LPR）為定價基準，浮動點數為減76個基點，目前僅為2.34%；二是質押率高，根據市場慣例，股票質押融資業務的質押率通常為30%至60%，而本次股東借款的質押率達70%。

萬科方面表示，本次股東借款有利於滿足公司資金需求，相關借款利率低於公司從金融機構的融資利率，借款質押率高於市場慣例水平，充分體現了大股東對公司的支持。

分析人士認為，春節前多方剛剛積極表態支持萬科穩健發展，節後一個星期，大股東就快速展開實質行動，通過股東借款為萬科注入流動性，再次以實際行動表明了支持萬科良性發展的堅定決心和態度，也給市場吃下「定心丸」。

事實上，作為大股東，地鐵集團一直積極助力萬科化險工作。

2024年，地鐵集團先後認購了中金印力公募基金29.75%的份額、受讓萬科深圳灣超級總部基地地塊等，今年1月份再度受讓萬科所持有的紅樹灣物業開發項目49%投資收益權。深鐵集團1月也曾表示，將繼續發揮自身優勢，支持新組建的經營管理團隊統籌資源要素，動員各方力量，促進萬科持續健康穩定發展。