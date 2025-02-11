ACCA料香港錄920億財赤　提出20項建議　包括開放籃球博彩

特許公認會計師公會(ACCA)香港分會今日就2025/2026年度的《政府財政預算案》，發表20項建議，並預計2024/2025的財政赤字為920億元。

ACCA香港分會指出，由於地緣政治的不確定性，加上香港出現貿易逆差和消費行為轉變，以及減息步伐慢於預期，對香港整體經濟增長構成影響。有見及此，ACCA香港分會提出涵蓋開源、節流及民生3大範疇的20項建議，讓政府可以平衡發展公共政策、照顧民生所需及推動經濟增長，實現持續復甦和增強競爭力。

在開源方面，ACCA提出9項開拓更多收入來源的建議，當中建議政府更有效運用資產，包括商業化過剩政府物業及出售政府固定資產。另一方面，ACCA提出拓寬體育博彩範圍，將籃球納入其中。「開放籃球博彩，不單符合市場趨勢，更有助擴闊政府收入，以及規範非法賭博活動。」

ACCA香港分會會長何家輝表示，政府需要就香港的公共財政作全面審視，並採取創新策略，以鞏固香港穩健及可持續的經濟發展。（李澤彤攝）

除了開源外，ACCA亦提出6項節流及5項照顧民生的建議，例如在「2元乘車優惠」及「公共交通費用補貼計劃」方面，考慮將由現時2元劃一資助方式改為分級補貼制度，根據票價高低提供優惠，又建議政府借鑑美國的做法，設立「政府效率部門」，以檢視政府部門的運作，減少不必要的開支。

在改善民生福祉方面，建議政府為聘用外籍傭工的家庭提供稅收減免，上限為1萬元。為提高香港的出生率，除了現金津貼外，ACCA建議修訂《僱用條例》延長有關法定陪產假和產假，讓父母有更多時間照顧新生嬰兒，現時法定陪產假為5天及法定產假為14星期，僱主可以向政府申請第11至14星期的產假薪酬補償，每位員工上限為8萬元。

ACCA香港分會會長何家輝表示，面對財赤挑戰和國際形勢瞬息萬變，政府需要就香港的公共財政作全面審視，並採取創新策略，以鞏固香港穩健及可持續的經濟發展。

他又稱，今年ACCA提出的20項建議，希望政府節流及開源的同時，亦顧及民生所需。

ACCA就財政預算案提出共20項建議：

節省政府支出

1/運用科技和人工智能減少政府開支

2/設立獨立的政府效率部門，提升政府運作的效能和效率

3/檢視項目補貼的效益，並轉向自籌資金模式

4/延遲非重點公共項目並檢討支付條款

5/檢視交通補貼計劃

6/取消個別稅項的一次性寬減

實現多元收入增長

7/提供在港設立區域總部/服務中心的激勵措施

8/吸引外國投資者在香港設立私募基金、家族投資控權工具

9/對高收入人士實施累進稅制

10/對非香港電子商務徵稅

11/提高飛機乘客離境稅

12/拓寬體育博彩範圍至籃球比賽

13/商業化政府過剩物業及出售政府固定資產

14/提高政府休閒設施租金

15/重新投資額外收入

促進民生福祉

16/提升對本地社區受益的慈善捐贈稅務扣除

17/為聘用外籍傭工/看護的家庭提供稅務減免

18/延長法定產假及陪產假

19/建設綠色香港

20/建設智慧香港