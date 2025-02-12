曾豪言all-in China　David Tepper加碼中概股　阿里持倉升至16%

儘管經濟刺激政策推動下的反彈之勢減弱，億萬富豪投資者、華爾街大鱷David Tepper上個季度仍加大了對中概股及相關交易所交易基金(ETF)的投資力度，顯示其對中國這個全球第二大經濟體頗具信心。

彭博引述周一披露的文件指出，這位Appaloosa Management LP總裁兼創始人第四季度對中國電商京東的持倉數量增加約43%。9月份，他曾表示買入「一切」中國相關資產，轟動一時。

這位基金經理對另一中國電商巨頭阿里巴巴的持倉數量增加了18%。該股仍為這家基金的第一大重倉股，佔其64億美元投資組合的16%左右。

阿里巴巴盤中再升8%，突破110元，較上月中低位累升逾四成。

華爾街大鱷David Tepper的阿里巴巴持倉數量增加了18%。﹙資料圖片﹚

值得一提，Tepper增持之際，中國股市大幅震盪，北京9月下旬推出刺激經濟的組合拳之後，投資者的反應是先揚後抑。政府的刺激舉措引發市場瘋漲延續到10月初，但是接下來的幾個月裡由於財政刺激規模令人失望、經濟前景疲軟以及房地產危機，漲勢逐漸減弱。阿里巴巴第四季度下跌20%，而京東下跌13%。

文件顯示，Tepper還增持了KraneShares金瑞中證海外中國互聯網ETF（KWEB）、iShares安碩中國大型股ETF（FXI），以及貝殼和百度。截至12月底，以市值計，中概股及相關ETF約占其投資組合的37%，跟第三季度相比基本持平。

Tepper沒有回覆尋求置評的電郵。

中國股市今年開局表現走強，一些中國基準股指的表現強於美國和歐洲同類指數。部分原因在於，得益於DeepSeek人工智能(AI)模型取得的成功，中國在AI領域影響力上升。

開發自研AI模型的阿里巴巴今年以來已上漲近30%。彭博行業研究認為，在應對美中貿易戰對收入的影響方面，該公司或許能夠強於其他中國競爭對手，因為其海外業務在地域上更加多元化。