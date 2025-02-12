DeepSeek熱爆全球　大行料續推動中資股上揚　領AI概念股估值重估

內地人工智能（AI）公司DeepSeek旗下低價﹑高效產品橫空出世，引發投資者關注。人工智能（AI）熱潮更成為近期中港市推動動力。



瑞銀稱，由DeepSeek旗下AI應用程式推動，中國股市上漲之路可能還未走完一半，因為良好的流動性和較低的利率可能會給AI概念股帶來未來價值重估的機會。

由James Wang等瑞銀策略師在報告中寫道﹕「根據4G、5G和雲計算時代的經驗，漲勢通常會持續1-2年，我們認為相關股票的表現將跑贏50-100個百分點」。

就大盤而言，瑞銀認為AI創造了一定的估值上升潛力，科技股將為滬深300指數和恒生中國企業指數貢獻12至20%。從歷史上看，市場主題推動的A股漲幅大於港股；並且根據經驗，認為軟體公司的潛在估值上升空間大於硬體公司。

DeepSeek在今年春節震驚全球。（Reuters）

大摩﹕AI概念續推動股市

另一大行摩根士丹利亦有談及AI對中國股市推動情況。該行表示由於全球投資者目前在中國市場的持倉較輕，預計短期內這一動能仍將持續，但須警惕貿易與科技相關風險。

外電引述大摩報告指出，投資者態度已發生轉變，或推動更長期的基本面投資，而非依靠刺激政策預期帶來的短暫反彈。非人工智能/科技股的表現差距仍十分顯著，市場迄今缺乏真正的「貝塔」行情。

料可縮窄人工智能潛力

大摩表示，投資者意識到，人工智能的推廣未必需要巨額投入，即便受限於高端晶片供應，中國仍有跟上或縮小差距的潛力。中國或利用其工程師儲備充足、數據資源豐富、社交網絡及電商生態成熟、政策可能進一步支持等優勢加快發展。