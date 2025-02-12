滙豐推定息按揭計劃　年期最長5年　息率最低3.03厘

滙豐宣布推出全新定息按揭計劃，由即日起客戶可選擇三年或五年期的定息按揭計劃，年利率低至3.03厘，較現行浮動利率低47個基點，讓客戶在供樓初期以固定金額還款。有按揭中介機構認為，定息按揭計劃鎖定的首三年或五年，息率較現行按揭利率低，助減輕業主供樓負擔。



該行指出定息按揭能夠減低置業人士面對利率波動的風險，讓客戶預算財務負擔時可更安心。

滙豐推定期按揭計劃，年期最長5年，年利率最低3.03厘。（資料圖片）

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務零售產品主管麥信翎（Sidney Massunaga）指：「針對利率走勢不明朗，我們特意推出全新的定息按揭計劃，並確保提供極具競爭力的息率，讓置業人士能把按揭利率鎖定一段時間，使財務負擔更為穩定，協助他們實現置業夢想。」

滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉表示 ：「定息按揭計劃滿足了置業客戶對另類按揭計劃的需求，特別是今次計劃較目前的浮息按揭利率更低。滙豐去年進行的一項調查顯示，若定息利率低於浮動利率約40個基點，超過60%的受訪者會考慮選擇定息按揭。本行會密切留意市場發展，繼續致力提供一系列具競爭力的按揭計劃支援客戶。」

5月底前申請可享現金回贈

該行表示即日至 2025年5月31日期間申請全新定息按揭計劃，並於2025年9月30日前提取貸款的客戶可專享現金回贈。定息期結束後，按揭計劃的年利率將自動轉為全期P減1.75%的浮動利率計算。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，大型銀行今次推出全新定息按揭，相信受歡迎程度較去年9月推出的定按為高，原因是銀行去年提速減P累達0.625厘後，預期今年P減幅僅尚餘0.25厘便完成減P周期，加上美國減息步伐減慢，本港按息或於年中或之後時間才逐步減至3.25厘。而是次最新定按息率介乎3.18厘至3.03厘，息率低於現時市場按息3.5厘以及預期年內降至之3.25厘水平，加上定息期後按息未有如上次定息高於市場按息，而是與現有市場按息水平一致（P減1.75厘 ；P為5.25厘），定按客戶亦照可享有現金回贈優惠，預料是次新定按計劃對比去年9月推出的定按可較受歡迎。

王美鳳料定息計劃較去年9月受歡迎

王美鳳指出，今年當港P完成減息周期後，接下來本港按息會否進一步回落將視乎拆息回落幅度。按照屆時實際按息3.25厘及現時H按封頂息率水平，1個月拆息需跌至低於1.95厘，按息方可跌穿封頂息率而再進一步下降。最近拆息有所回落但仍達3.6厘水平與1.95厘仍有較大距離；故此H按在一段時間仍需以P為基準之封頂息率計算，今年按息較大機會仍處3厘以上水平。

王美鳳續指，是次銀行推出鎖定三年3.18厘或五年3.03厘定息按揭，有利借款人在現階段及往後三至五年便鎖定低於現時市場按息3.5%之低息按揭，按息即時較現時降低0.32厘至0.47厘，除了可預先享有減息效果、降低每月供款額，減輕供款負擔之外，更可讓借款人在定息期內維持供款額不變之穩定性，有利制定預算及進行精確財務規劃。

王美鳳表示，是次銀行推出全新低息定按計劃有別於傳統定按出現息率較高的溢價，而是預先享有減息及鎖定息率效果，加上定息期後之按息與現有浮息計劃水平一致，客戶兼可照享現金回贈，料可吸引用家選用。