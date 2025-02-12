Baleno母企德永佳︰關稅戰令客戶趨向越南製造　另港將關4至5間店

中美陷入新一輪貿易戰，美國開始對中國商品加徵10%的關稅。紡織商、Baleno母企德永佳（0321）表示，旗下越南廠房有助減輕美國對華徵收關稅的衝擊，令其客戶，即產業鏈下游供應商實行「中國+1」策略，該廠正進行第二期擴建發展計劃，工程時間為2025至2027年，目標於2028年完工。



德永佳行政總裁何麗康表示，中國廠房負責製造複雜且高價的產品，主要是中國、歐洲客戶，而越南廠房則可負責較簡單且平價的產品，隨著關稅戰的加劇，越來越多的客戶要求在其越南廠房製造，尤其是美國客戶。

他強調，美國加徵關稅對集團沒有直接影響，但令其部分客戶落單會較謹慎。

德永佳指，旗下越南廠房有助減輕美國對華徵收關稅的衝擊。（視覺中國）

Baleno業務方面，何麗康透露，中國市場會集中電商渠道，若門店沒有盈利，會考慮關閉。至於香港，有17間門店已續租，有逾10間零售店舖仍在洽談，會與業主商討租金「劈價」，期望續租店舖租金能下調多於20%。他預計今年3月將關閉4至5間零售店舖，由於相關店舖的業績一般，加上租金相對較昂貴。

何麗康又指，秋冬貨品今年提前開始減價，在2024年10月至今年1月期間，集團在香港的銷售量按年止跌回升，毛利也有所增長，預計下半財年集團香港業務零售表現將優於上半財年。

被問及公司成立50週年會否派發特別息，何麗康回應指，會視乎投資者要求，考慮是否派發特別息，但現階段仍未有決定，並重申公司有能力派息。另外，公司現時集中於改善其零售業務，私有化等計劃均未有考慮。