彭博︰阿里成AI熱潮下投資者寵兒　股價累飆46%　市值暴漲6800億

《彭博》報道，中國AI熱潮使得阿里巴巴（9988）重新成為投資者的寵兒，給這家因為多年監管整治而幾乎沒落的電商巨頭注入了新的活力。公司在港上市股票自1月13日觸及今年以來的低點後，已經飆升了46%，市值擴大近870億美元（約6,786億元），且超過恒生科技指數同期25%的漲幅。



阿里巴巴

阿里表現跑贏騰訊及百度

該股由此成為新一年中國大型科技股中表現最佳，風頭蓋過了騰訊（0700）、百度（9888）和京東（9618）等競爭對手。

此番走勢標志著阿里巴巴的命運出現了意外的轉折。此前，由於中國政府對科技巨頭的監管整治以及疫情後的消費下滑，阿里巴巴一度失去投資者的寵愛。而在本輪上漲的背後，是對公司自行開發AI服務和平台的樂觀情緒，這一勢頭也因DeepSeek披露AI模型而進一步得到了強化。

周三，阿里巴巴股價又獲一大利好，《the Information》報導稱，蘋果與阿里攜手在中國為iPhone手機開發人工智能功能。

Deepseek。（Reuters）

DeepSeek為中國科技股催化劑

「DeepSeek的出現為中國科技股帶來了新的AI相關催化劑，」Solomons Group的亞太區投資和ESG主管Andy Wong表示。「在這個領域，我們認為阿里巴巴有更為可觀和更為穩固的中期盈利成長前景。」

今年1月，阿里巴巴在AI領域的投入取得了初步成果。其發布的基準評分顯示，Qwen 2.5 Max版本在多項測試中表現優於Meta Platforms Inc.的Llama和DeepSeek的V3模型。該公司目前已被視為AI領域的頭部企業，與騰訊、字節跳動等巨頭，以及Minimax和智譜等初創公司展開競爭。但現在還為時尚早。

中國AI公司面臨的一個關鍵障礙是國內消費者和企業的採納速度較慢，且缺乏付費意願。

「許多對沖基金和多頭投資者將AI視為阿里巴巴的一個潛在轉折點，一些人對於了解阿里巴巴雲業務估值以及大型語言模型的潛力表達了興趣，」摩根大通的Alex Yao等分析師在一份報告中寫道。「AI敘事被視為潛在重新評級的驅動因素，但對AI實力是否能夠變現則存在擔憂。」

阿里巴巴

內地企業雲業務落後美同業

此外，中國超大型企業的雲業務成長迄今落後於美國同行。分析師估計，阿里巴巴去年第四季度雲業務收入按年成長9.7%，百度成長7.7%，而亞馬遜成長了19%，微軟成長31%。

阿里巴巴定於下周四公佈財報，預計將為投資者提供了解其AI模型和雲服務前景的新機會。

儘管疑慮猶存，但在本輪上漲之後，阿里巴巴的估值對於部分投資者仍有吸引力。其遠期本益比為12.2倍，低於五年均值14.6倍。

「阿里巴巴股價雖然上漲，但考慮到其成長潛力和市場地位，與美國科技同行相比仍然低估，」 Straits Investment Management駐新加坡執行長Manish Bhargava表示。「公司正在擴大海外業務，或可降低其對國內市場的依賴，驅動未來的成長。」