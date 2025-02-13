恒指單日轉向收挫43點　全日高低波幅逾700點　小米破頂後瀉6%

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】科技股熱炒及內房股突然發力，帶動港股於周三（12日）勁升逾500點，同日美股則受到當地1月通脹數據高於預期，以及聯儲局主席鮑威爾對未來息口走勢維持較鷹派言論拖累，道指跌224點。亞太區股市方面，日本股市今日（13日）早段升逾400點，重上39000點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌0.24%，紐約期金升0.12%。匯市方面，美元兌日圓輕微上升，兌歐元及英鎊則回落。



【16:10】港股倒跌

港股上演單日轉向！恒指盤中一度升逾650點後，升幅開始收窄，尾市更倒跌，一度挫逾百點，恒指收報21814點，挫43點或0.2%；國指收報8002點，收挫55點或0.69%；科指收報5235點，挫45點或0.87%。大市成交額3,794億元。

阿里盤中一度升逾8%，一度觸及120元樓上，收市報116.7元，升2.55%，較盤中一度升逾8%大大收窄，成交首達400億。

另一焦點科技股小米盤中破頂高見44.6元後更要倒跌，收報41.65元，挫5.55%。

至於騰訊(0700)，亦倒跌0.5%，報442元。

【15:50】港股倒跌

港股倒跌，最新報21745點，跌112點。

小米 （1810） 尾市跌逾6%，低見41.4元，盤中破頂高見44.6元。阿里巴巴（9988）升幅收窄，現先近2%，報116元。

【15:42】港股升幅縮至不足百點

港股升幅大幅收窄，並且失守22000點大關。恒指最新報21942點，升84點，成交額約為3,406億元。

快手（1024）升7.3%，百度（9888）升6.3%，阿里（9988）升2.3%。

比亞迪電子（0285）跌7.2%﹑小米（1810）跌5.1%﹑聯想（0992）跌5%。

【15:12】港股升幅收窄至259點

內地股市低收，上証指數收市報3332點，跌13點，深成指數收市報10626點，跌82點，滬深300指數收市報3905點，跌14點，創業板指數收市報2176點，跌15點。

港股升幅收窄至不足300點，最新報22117點，升259點。

【14:59】阿里升5.7%

阿里（9988）確認與蘋果合作，升5.7%，報120.3元。

小米（1810）則跌3.6%，報42.5元。

港股最新報22169點，升311點。

【14:08】港股升幅擴大至逾600點

港股升幅在午後擴大至逾600點，最新報22460點，成交額增至2266億元。

阿里健康（0241）﹑快手（1024）及百度（9888）升幅均逾1成。

【12:29】港股半日升333點

港股升勢停不了，恒指升穿22000點，為去年10月上旬以來首次。恒指中午收市報22191點，升333點，國指升107點，報8165點，科指升79點，報5360點，成交額約為1,564億元。

阿里（9988）仍維持強勢，中午收市報118.2元，升3.9%。百度（9888）升7.4%，報95.45元，美團（3690）升3.7%﹑小米（1810）升0.1%﹑京東（9618）跌0.1%。

網上醫療股方面，阿里健康（0241）升8.2%﹑平安好醫生（1833）升1.1%﹑京東健康（6618）升2.3%。

消費股方面，海底撈（6862）升4.6%﹑安踏（2020）升3.3%﹑李寧（2331）升3.9%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌1%﹑小鵬（9868）跌0.7%﹑蔚來（9866）升1.8%﹑比亞迪（1211）跌0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.9%，中午收市報85.2元，友邦（1299）升6.7%﹑港交所（0388）跌1%。

【11:23】港股升幅擴至逾300點

港股升幅進一步擴大至逾300點，恒指最新報22171點，升313點。

友邦（1299）升5.4%﹑百度（9888）升5.1%﹑快手（1024）升6.2%﹑阿里健康（0241）升6.8%。

【09:36】港股升穿22000點

港股升穿22000點，最新報22076點，升218點。

阿里（9988）升勢未改，最新報117元，升2.8%。

【09:25】港股高開100點

恒生指數最新報21958點，高開100點，國指高開24點，報8082點，科指最新報5321點，高開40點。

阿里（9988）為近期市場人士焦點，最新報115.2元，高開1.2%。

比亞迪（1211）最新報350元，低開0.6%。

內房股方面，萬科（2202）低開3.3%﹑龍湖（0960）低開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%﹑港交所（0388）升1.1%。