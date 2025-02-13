香港五富豪家族登彭博亞洲20大富豪家族榜　誠哥及四叔竟無份？

《彭博》發布2025年亞洲20大富豪家族，其中來自香港的富豪家族共有5個，當中包括新地（0016）大股東郭氏家族。由於該榜單並不計及創業的第一代富豪家族，因此長和系李嘉誠家族﹑恒地系李兆基家族，以及阿里（9988）創辦人馬雲及騰訊（0700）創辦人馬化騰，皆無上榜。



新世界及周大福主席鄭家純。（資料圖片）

今年榜上有名的5個香港富豪家族，分別為新地郭氏家族﹑周大福（1929）鄭氏家族﹑會德豐包氏及吳氏家族﹑中電（0002）嘉道里家族，以及李錦記李氏家族。

印度為區內最多富豪家族上榜的地區，共有6個，泰國則有2個富豪家族上榜。至於內地﹑台灣﹑印尼﹑韓國﹑新加坡及菲律賓各有1個家族上榜。

2025年2月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

香港多個家族曾與特朗普有交集

《彭博》指出隨著特朗普再次入主白宮，並推出多項挑戰現有政治局勢的政策。由於政策走勢難預測，認為未來4年亞洲區內富豪家族不會面對平靜環境。同時亦指出不少區內富豪家族過去曾與特朗普有交集。在1990年代，當時特朗普因公司業務經營困難，曾出訪亞洲尋求將旗下紐約廣場酒店出售。當時曾與新地郭氏家族及新世界鄭氏家族接洽，最終由馬來西亞豐隆集團的郭氏家族，聯同沙特王室家族聯手購入。新世界鄭氏家族亦與其他投資者，向特朗普購入紐約曼哈頓地皮。

在今年榜單上排名第一﹑來自印度的信實集團阿巴尼家族，獲邀出席特朗普在今年1月20日的就職典禮。