滙豐保險推月費醫療服務　128元可享無限普通科視像診症

滙豐保險今日宣布推出「滙豐健康通行證」月費式醫療保健服務，每月只需128港元，即可享有無上限使用普通科醫生視像診症服務。或者每月33元，每次可以250元收費使用普通科醫生視像診症服務。服務時間為一般辦公時間，未來希望能推展至24×7全天後服務。



滙豐保險特別進行一項調查發現，當中涉及超過700名家有長者及兒童的客戶。調查結果顯示，47%客戶未有購買門診保險，故須自掏腰包支付相關費用。另外值得留意的是，58% 客戶表示對普通科醫生視像診症服務有興趣，主要原因是免卻舟車勞頓之苦、節省候診及取藥時間，特別是對於免疫力較差的小孩及長者，更可減低感染其他疾病的風險，突顯市場對方便，實惠的醫療保健服務的需求。

「滙豐健康通行證」可通過香港滙豐流動理財應用程式訂購。只需要是年滿十八歲的滙豐客戶便可加入，全程毋須接受醫療評估或作出申報。客戶亦可與最多5名其他成員 (包括非滙豐客戶) 分享相關福利，毋須擁有親屬關係亦不受年齡限制，讓客戶及其身邊的家人、朋友都可享用，為沒有醫療保障的社會人士提供多一項選擇。

「滙豐健康通行證」可分為標準計劃及尊尚計劃兩個級別，價格分別為每月33元及每月港幣128元。客戶按照所選擇的級別可享有多項福利，包括免費或每次以250元收費使用普通科醫生視像診症服務。在約1,800間的醫療服務網絡享用八折診症優惠。年繳計劃客戶更尊享額外一次免費身體檢查（價值約1,500元）或一次免費視像診症服務連送藥服務等。