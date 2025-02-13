74%年青人外遊偏好新奇刺激體驗　洪助昇一次慘痛經歷增保障意識

藍十字公佈關於年青人旅遊調查，並邀請得歌壇新星洪助昇（Aiden）分享。他表示，個人喜歡挑戰極限運動，故此外遊時相較尋覓美食，會偏好高空繩索、潛水及滑雪等運動活動。今年更預計會外遊多達5次，平均2個月便外遊1次。



旅行非為美食偏好挑戰極限運動

洪助昇又分享，自己會傾向即興旅遊，而非經過長時間規劃，有時看到便宜機票便來場即興外遊，往往今天買了票第二天就即出發，並會利用人工智能來規劃行程。

不過，有時旅程中也會有意外發生，他回憶有一次行李箱破損，丟失了潛水攝影器材，當時感覺猶如晴天霹靂。幸運的是，他有購買旅遊保險，能夠再重新添置新攝影器材，減低了相關損失。吸取了此次教訓後，其後每次外遊都會購買保險，以免因小失大。

近七成人計劃每年外遊兩次或以上

藍十字調查顯示，時下年青人喜愛旅遊，近七成人計劃每年外遊兩次或以上，74%受訪者希望外遊期間探索及嘗試特別、新奇及刺激的體驗，惟三分一人不會購買旅遊保險，突顯風險管理及保障意識不足。

藍十字早前進行調查，向本港年青人發放網上問卷，了解他們的旅遊喜好、習慣及保障意識，發現新世代愛旅遊，喜新奇刺激， 69%受訪者打算未來12個月外遊兩次或以上，計劃外遊3次或以上亦有22%，換言之，每5個年青人便有一個打算未來一年外遊3次或以上。 74%受訪者希望外遊期間探索及嘗試特別、新奇及刺激的體驗，約三分一人（32%）更鍾情往冷門城市探索。

希臘旅遊勝地聖托里尼島。（Reuters）

逾七成最擔憂航班延誤或取消

相對於預早規劃，近六成（58%）受訪者更愛「即興」旅行。三分二人（66%）的外遊計劃視乎能否取得特平機票。至於規劃行程，七成（70%）受訪者表示會參考旅遊達人 KOL的建議。 62%年青人旅行為「打卡」，熱衷於社交媒體「開心分享」，突顯新世代的線下、線上活動緊密連結。

問及外遊期間擔心遇到的事故，超過七成（71%）受訪者最擔心航班延誤或取消；亦有半數（50%）受訪者擔心遺失行李或破損，這些都是時有發生的風險事故。 雖然有三分二（66%）受訪者表示 會 購買旅遊保險，為自己及家人提供保障，當中八成 人（80%）以保費及優惠為選擇旅遊保險的主要因素。但仍有三分一人（34%）不會購買保險，當中有 42%表示無需要，顯示新世代的保障意識仍有不足。