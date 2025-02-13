投資推廣署劉智元︰企業可利用香港管理跨國採購等供應鏈運作

政府致力將香港構建成跨國供應鏈管理中心，投資推廣署助理署長劉智元表示，全球供應鏈正經歷重大轉型，包括生產基地多元化、供應網絡區域化和關鍵產業在地化。在新格局下，跨國供應鏈管理中心需求應運而生。他說，企業可利用香港來管理跨國採購、運輸、庫存和銷售等供應鏈運作，而企業實際貨物生產並不需要經過香港。

劉智元指出，本港完善穩健的金融基建和規模宏大的金融市場，可為企業提供多種融資途徑，加上大量人才匯聚和地理位置優越，足以吸引企業到香港開設跨國供應鏈管理中心。

內地工程機械企業三一集團在香港設立結算平台，全球進出口訂單都在香港簽訂合約和結算。三一香港集團董事兼總經理陳躍進認為，香港擁有高度發達的銀行體系和資本市場，能為企業提供國際結算、跨境融資及風險管理等多元化服務，特別在匯率波動下，香港更有優勢。

另外，內地供應鏈服務商朗華國際，十年前已在香港購置和租賃倉庫。該公司副總裁余振宇認為，香港擁有世界領先的港口和航空樞紐，無論海運還是空運，物流基礎設施還是運輸效率，都位於全球前列，能顯著縮短運輸貨物周期，降低跨境運輸成本。

投資推廣署現時在全球有34個辦事處，其中5個設於內地，為當地企業免費提供支援服務，協助它們來港開設或擴充業務。