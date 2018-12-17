Pokemon Go開發商融資後估值突破300億　明年推哈利波特AR遊戲

手機遊戲《Pokémon Go》已推出兩年，玩家熱情逐漸減退，但仍帶挈開發商Niantic身價急升。外電報道在公司進行新一輪融資後，估值將達39億美元（約304億港元）。

《華爾街日報》引述消息人士指出，新一輪融資價值2億美元（約15.6億港元），由美國創投基金IVP領投，韓國三星（Samsung）及電競公司aXiomatic Gaming亦有份參與。Niantic沒有透露融資用途，但公司現正開發一款以哈利波特為主題的擴增實境（AR）遊戲。

明年推出哈利波特AR遊戲

Niantic去年曾經進行融資，以27億美元（約211億港元）的估值，籌集2億美元，現有股東包括Spark Capital、Founders Fund以及Meritech Capital Partners。

《Pokémon Go》吸金力未減，市場調查機構《SensorTower》報告指，今年11月，遊戲為Niantic帶來8,000萬美元（約6.2億港元）的收入。而Niantic早前指明年將推出《Harry Potter：Wizards Unite》，玩法與《Pokémon Go》類似，有望再掀新一波熱潮。