恒安遭狙擊　多間大行出報告力挺　大摩稱是買入時機

藍籌股恒安國際﹙1044﹚上周遭沽空機構沽Bonitas狙擊，指控其造假數等，恒安股價之後由60元水平，跌至55元水平。現報55.85元，升0.6%。

大摩、野村維持「9字頭」目標價

投資者關注恒安能否擺脫狙擊陰霾之際，多間大行於事件後即出報告「力挺」恒安。摩根士丹利﹙「大摩」﹚稱，就Bonitas沽空報告的指控，恒安的回應詳盡及清晰，認爲公司的利潤水平合理，指市場低估了公司的强勁現金流産出能力及穩定的派息，在預測明年13倍PE下，目前爲買入股票的時機。大摩給予恒安「增持」評級，並維持其目標價為90元。

另外，野村亦給予恒安「買入」評級，並維持其目標價爲90.2元。野村指，Bonitas沽空報告提出的部分關注事項市場早就有所瞭解，尤其是公司高於行業的衛生巾利潤水平，以及公司發債以賺取利差。該行認爲公司的衛生巾産品利潤高是合理的，基於其市場領導者的地位及高端定位，而利差套息交易只是平常的庫房管理，風險不大。

至於中金，同樣維持恒安 「推薦」評級及目標價85.33元。中金指，Bonitas沽空報告的指控證據不足，相信恒安的財務真實性，不認爲公司主要管理層會通過財務造假及內部人員交易通過分派股息的方式獲取不正當利益，預計影響將在短期內消除。