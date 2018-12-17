德勤料明年香港新股市場集資額下滑　但仍列全球首三位

德勤預料，明年本港新股市場集資額約1,800億元至2,300億元，按年跌20%至37%。德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興表示，中美貿易摩擦令市場不確定因素增加，加上有兩隻預計融資過百億港元新股的上市時間及上市地，仍然有待決定，他預計明年香港將會較難保持新股市場集資額首位，但可維持在前3名之內，而首3位仍會是紐約、倫敦和香港。

內地或於明年第二季推出科創板

歐振興預計，內地很大機會於明年第二季推出科創板，因港交所推行上市新規，香港仍是不少公司的上市考慮地，預計香港繼續有新政策吸引更多公司赴港上市。

對於不少新股跌穿招股價，他坦言本港的新股市場主要由機構投資者決定招股價，但市場則未有像機構投資者一樣，注意公司的長期發展，故容易因為細微的事件令新股的股價波動。他期望有更多投資銀行的歐美分析師做長遠投資模型分析，可以給予市場更多啟示，讓本港新股市場慢慢轉趨成熟 。

料更多WVR架構公司暫緩上市時間表

對於企業同股不同權（WVR），歐振興認為，現時市況波動，令不少公司估值下降，部分公司未必能符合WVR的門檻，也會有更多公司推遲上市時間表。

另外，他又稱，港交所關注企業業務是否能可持續發展，將會小心審批新股上市，故他預期，暫時不會有挖礦機和比特幣（Bitcoin）公司上市。