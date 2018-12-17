【收市總結】成交554億　恒指微跌6點　汽車股跌幅較大

環球股市靜候美國聯儲局議息，港股今日變化不大。恒指收報26087點，下跌6點；國指收報10351點，下跌7點。成交額僅554億元。
比亞迪下挫4.4% 華晨下試6元水平
繼Tesla之後，寶馬中國亦宣布減價，中國汽車股受壓。比亞迪（1211）收報54.7元，下跌4.4%；華晨（1114）收報6.03元，下跌3.1%；吉利（0175）收報14.1元，下跌2.6%；北京汽車（1958）收報4.32元，下跌2%；長汽（2333）收報4.66元，下跌1.7%。
內地電訊股向上 中國鐵塔破頂
內地電訊設備股上漲，南方通信（1617）收報4.91元，上升4.5%；中國鐵塔（0788）收報1.4元，上升2.9%；中國通信服務（0552）收報6元，上升2.4%；長飛光纖光纜（6869）收報22.6元，上升1.8%。
優品360°將會上市，同業759阿信屋的母公司CEC國際（0759）收報0.63元，上升16.7%。
759阿信屋母企CEC國際，股價今日高見7元，收報0.63元，大升16.7%，成交1,581萬元。（資料圖片）
萬洲反彈1.7% 中電上升1.6%
其他股份方面，萬洲（0288）收報6.02元，上升1.7%；信置（0083）收報14元，上升1.6%；中電（0002）收報89.55元，上升1.6%；長建（1038）收報59.65元，上升1.4%；中國生物製藥（1177）收報5.25元，上升0.8%；工行（1398）收報5.54元，上升0.7%；中國移動（0941）收報75.25元，上升0.4%；領展（0823）收報79.15元，上升0.4%；滙控（0005）收報64.25元，上升0.2%；騰訊（0700）收報308.8元，無升跌；港交所（0388）收報231.2元，下跌0.4%；中國平安（2318）收報73.35元，下跌0.9%；碧桂園（2007）收報9.5元，下跌1%；舜宇（2382）收報70元，下跌1.1%；中石油（0857）收報5.31元，下跌1.1%；金沙（1928）收報34.8元，下跌1.4%；恒隆地產（0101）收報15.64元，下跌1.6%；銀娛（0027）收報50.2元，下跌1.9%。
中國A股全日窄幅上落，上證收報2597點，上升4點；深證收報7592點，下跌37點。
日股收報21506點，上升132點。