【溫多娜手記】恒生高層Lunch Time報佳音　水哥張樹槐撑場展歌喉

聖誕節又就嚟到，但香港天氣反而開始回暖，聖誕氣氛認真麻麻。為咗提醒一班中環人聖誕節即將來臨，恒生銀行（0011）基督徒團契日前就聯同該行一眾高層，於中環總行門外向途人報佳音。

零售銀行一姐關穎嫺現身支持

有份報佳音嘅恒生同事超過30位，當中包括恒指公司CEO關永盛Vincent，而恒生傳訊及可持續發展總監「水哥」張樹槐亦都首次現身參加團契首場報佳音活動。另外零售銀行及財富管理業務一姐關穎嫺Margaret、人力資源總監王依寧，亦都齊齊「撑場」唱聖詩。

恒生多位高層現身撑場，由左至右分別為恒生人力資源總監王依寧、執行董事關穎嫺、傳訊及可持續發展總監張樹槐，以及恒指公司行政總裁關永盛。

咁多位高層同恒生伙記犧牲食飯時間唱聖詩，認真「唔話得」。原來恒生基督徒團契已經有16年歷史，中環人雖然忙到「踢晒腳」，但據講一眾團契成員仍然不時喺午飯時間抽空聚會，而「水哥」作為團契成員亦都經常出席。

今年已經係佢哋連續第3年舉辦午間報佳音，更由以往兩日加碼至3日，每場約30分鐘，今日（17日）同上周五（14日）都已唱咗兩場，聽日（18日）將會係最後一場，各位中環人有時間不妨去感受吓聖誕氣氛！