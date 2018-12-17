國泰11月客運量按年升1.4%　稱聖誕假期客運業務優於預期

國泰航空（0293）公布11月客﹑貨運數據。國泰及港龍於上月合共載客量為288.3萬人次，按年增加1.4%，乘客運載率則下跌0.3個百分點至83.3%。至於以可用座位千米數計算的運力，則上升4.5%。

國泰又指出今年首11個月載客量增加1.9%，運力增幅為3.3%。

至於貨運方面，國泰表示上月兩間公司運載貨物及郵件合共18.51萬公噸，按年跌1.3%，運載率下跌1.5個百分點至70.1%。以可用貨運噸千米計算，上月運力增幅為0.9%，而貨物及郵件收入噸千米數跌幅為1.1%。

今年首11個月載貨量增加5.7%，運力增加2.9%，而貨物及郵件收入噸千米升幅為5.3%。

新航線表現亮麗

國泰航空商務及貨運董事林紹波指出，即使運力較去年同期增長頗多，11月份客運收益表現亦保持平穩，又指出頭等及商務客艙需求維持強勁。

林紹波亦指出，最近啟航的新航線，以華盛頓及菲律賓達沃市（Davao City）表現尤其亮眼。至於聖誕假期的客運業務，表現較預期佳。

貨運方面，11月份為傳統貨運量旺季，整體收益非常理想，又指出電子商貿受各項促銷活動刺激增長，包括內地的「雙十一」活動，正好抵銷傳統上感恩節假期後貨量回軟的走勢。不過受到地緣政治對全球貿易的潛在影響，未來數個月貨運需求仍面臨極大不確定因素。