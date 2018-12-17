廸生創建斥10億發展新零售　金鐘分店明年下半年翻新　料秋季竣工

零售業吹淡風，本地零售商多借助科技應對。專營外國名牌的廸生創建（0113）宣布，以合作的英國時尚品牌Harvey Nichols推出新零售模式，共投資10億元發展網上平台、新零售及科技業務。其中將斥2.5億元翻新Harvey Nichols的金鐘太古廣場旗艦店，預計2019年秋季完成。

太古廣場分店面積減五成

執行董事潘冠達解釋，新方案將結合線上購物平台及實體店，翻新後太古廣場店舖的面績將減少5成，由8.4萬平方呎減至4.2萬平方呎。但可售商品將增加3倍，並有香港及英國的設計師即時透過網路為顧客提供一對一服務。

他未透露今年網上銷售的比例，僅指今年網上銷售有3位數字增長，預期明年銷量增速繼續加快。而太古廣場分店將因翻新工程而在明年下半年暫時關閉3至5個月。

潘廸生（左）預料，下一輪廸生創建將多於10億元。（盧翊銘攝）

兒子入局 潘廸生：未有交棒計劃

潘廸生兒子、今年24歲的潘冠達數天前由集團總經理被擢升為執董，潘廸生表示，兒子一直在集團負責新零售、電子商務及直接投資項目，期望他未來可帶領進一步發展，暫時未有交棒計劃。

料下半年公司業務受挑戰

集團主席潘廸生表示，除了店舖翻新外，集團已花2.5億元投資科技及相關企業，日後亦會將新模式推至置地廣場分店。集團未來會繼續擴大投資，預計下一輪投資的金額多於10億元。

零售業銷情明顯放緩，他表示，下半年集團將受到挑戰。主要由於人民幣轉弱，收窄兩地商品的零售差價，內地減稅令商品價格下降，以及股市及樓市轉淡影響消費者購物意欲，但有信心會有好表現。

近日公司數次回購股份，潘廸生表示，集團擁有超過15億元現金，上半年純利表現佳，會積極考慮回購，為股東提供穩定回報。