【中午收市】恒指下挫235點　HMV數碼中國瀉21.4%

港股今早隨外國下跌，內房股跌幅較大。恒指中午收報25852點，下跌235點；國指收報10240點，下跌111點。成交額355億元。
內房股重挫 綠城中國大跌10.1%
內房股明顯下挫，綠城中國（3900）收報5.51元，下跌10.1%；雅居樂（3383）收報9.33元，下跌5.6%；合景泰富（1813）收報6.51元，下跌5.2%；新城發展（1030）收報5.22元，下跌4.4%；融創（1918）收報25.95元，下跌4.4%；旭輝（0884）收報3.9元，下跌3.9%；潤地（1109）收報29.8元，下跌3.9%；富力（2777）收報11.6元，下跌3.5%。
力世紀飆升20.4% 利豐大跌7%
HMV數碼中國（8078）子公司HMV零售自願清盤，收報0.011元，下跌21.4%。
早前周凱旋增持股份的力世紀（0860），收報0.59元，上升20.4%。
利豐（0494）收報1.19元，下跌7%，是超過13年新低。
HMV零售自願清盤，母企HMV數碼中國股價再瀉，半日大跌21.4%。公告指，清盤人會尋找新投資者。（梁鵬威攝）
石藥逆市揚3.1% 恒安插水3%
其他股份方面，石藥（1093）收報11.94元，上升3.1%；中國生物製藥（1177）收報5.31元，上升1.1%；港交所（0388）收報230元，下跌0.5%；滙控（0005）收報63.9元，下跌0.5%；工行（1398）收報5.51元，下跌0.5%；吉利（0175）收報13.84元，下跌1.8%；瑞聲（2018）收報48.05元，下跌1.8%；信置（0083）收報13.7元，下跌2.1%；神華（1088）收報17.78元，下跌2.1%；中海油（0883）收報12.3元，下跌近3%；恒安（1044）收報54.05元，下跌3%；申洲（2313）收報93.7元，下跌3.4%。
中國A股早市下滑約1%，上證半日收報2569點，下跌28點；深證收報7493點，下跌98點。
日本下調經濟增長預測，日股今早下挫，半日收報21242點，下跌264點。