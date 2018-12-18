名創優品加拿大傳遭母公司申請破產　報道指加國業務涉不道德行為

來自中國並打着日系產品以攻佔市場的零售商名創優品，除了中﹑港兩地擴展外，去年亦登陸了加拿大市場，目前在當地擁有48家分店。不過據傳媒報道，名創優品加拿大，遭到母公司名創優品入稟當地法院，要求對該地區業務破產，又指出加拿大業務涉及欺詐及隱暪資產，並且拖欠母公司2,000萬元（加元‧下同）。

不過名創優品在加拿大的公司於Facebook上貼出公告，指出傳媒報道內容存有不屬實資訊。同時指出公司已經與母公司於本月13日達成初步協議，以解決雙方在業務往來的開題，目前正在落實最終細節。名創優品稱會繼續為客戶提供高品質產品及服務。

名創優品加拿大指出，已經與母公司達成初步協議，解決雙方在商業上問題。（名創優品加拿大Facebook）

就加拿大業務遭申請破產一事，《香港01》向名創優品查詢。該公司指出，在加拿大是採取代理經營模式，因當地代理商公司經營出現問題，所以提出破產申請。又指出目前通過相關司法程序積極處理此事，相信不久會有明確結果。

名創優品回覆指出，目前正在進行司法程序，又指出相信不久會有明確結果。（名創優品回覆擷圖）

溫哥華法院下月7日聆訊破產申請

據《Retail Insider》指出，名創優品加拿大業務已被母公司入稟申請破產，又指出該地區業務分部出現欺詐及將資產隱暪，同時拖欠母公司2,000萬元。報道又引述消息人士指出，加國業務分部存有不道德行為。

報道又指出溫哥華法院將於明年1月7日，就有關破產申請進行聽證，報道又指出母公司是以清盤申請人入稟，而包括Miniso Canada Investment在內的3間公司，則被指為欠款人。

報道指出若Miniso Canada Investment在內的3間公司屆時缺席聆訊，名創優品便可以申請該3間公司破產，以及可能收回被拖欠的款項。據破產申請，Miniso Canada Investment等欠母公司240萬美元貸款，而母公司亦有約1,800萬加元存貨存放在名創優品加拿大業務。母公司曾連番要求對方償還款項，但不成功。

面世以來多次被指涉抄襲

名創優品自稱在2013年成立，產品充滿日系元素，卻因為產品主要產自內地，所以價錢較相宜。可是自面世以來，公司不時陷入被指抄襲其他日本品牌，甚至本地品牌及設計的風波，引起市民聲言「拒絕幫襯」。

另有報道指出，名創優品在日本的總部為一個720平方呎的辦公室，並不切合與一間擁有數以千計分店的大型零售商的規模。