【收市總結】恒指下滑273點　HMV數碼中國全日重挫21.4%

港股早段隨外圍下滑，午後低位徘徊。恒指收報25814點，下跌273點；國指收報10230點，下跌121點。成交額680億元。
綠城中國大跌10.6% 雅居樂插7.2%
內房股表現不濟，綠城中國（3900）收報5.48元，下跌10.6%；雅居樂（3383）收報9.17元，下跌7.2%；融創（1918）收報25.6元，下跌5.7%；合景泰富（1813）收報6.53元，下跌4.9%；旭輝（0884）收報3.88元，下跌4.4%；中國恒大（3333）收報24.15元，下跌4.2%；潤地（1109）收報29.45元，下跌4%；碧桂園（2007）收報9.19元，下跌3.3%；富力地產（2777）收報11.64元，下跌3.2%；萬科企業（2202）收報27.05元，下跌2.9%。
中海油下跌4.1% 美團狠插7.6%
油價下跌，「三桶油」亦告下挫。中海油（0883）收報12.16元，下跌4.1%；中石油（0857）收報5.19元，下跌2.3%；中石化（0386）收報6.39元，下跌1.1%。
科技股亦疲弱，美團點評（3690）收報47.9元，下跌7.6%；美圖（1357）收報2.25元，下跌7.4%；金山軟件（3888）收報11.42元，下跌5.2%；騰訊（0700）收報302.8元，下跌1.9%；小米（1810）收報13.26元，下跌1.9%。
HMV零售自願申請清盤，母公司HMV數碼中國收報0.011元，下跌21.4%。（梁鵬威攝）
利豐重創6.3% 力世紀飆升22.4%
衍匯亞洲（8210）午後洗倉式下瀉，收報0.33元，下跌74%。
HMV數碼中國（8078）旗下HMV零售自願清盤，收報0.11元，下跌21.4%。
利豐（0494）曾跌至13年半低位，收報1.2元，下跌6.3%。
周凱旋增持的力世紀（0860）收報0.6元，上升22.4%。
中國生物製藥彈1.5% 申洲跌4.2%
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報5.33元，上升1.5%；港交所（0388）收報229.6元，下跌0.7%；滙控（0005）收報63.8元，下跌0.7%；工行（1398）收報5.49元，下跌0.9%；瑞聲（2018）收報48.05元，下跌1.8%；長和（0001）收報78.15元，下跌1.9%；吉利（0175）收報13.8元，下跌2.1%；神華（1088）收報17.66元，下跌2.8%；恒安（1044）收報53.75元，下跌3.6%；申洲（2313）收報92.85元，下跌4.2%。
中國A股全日下滑，上證收報2576點，下跌21點；深證收報7530點，下跌62點。
日股收報21115點，下跌391點。