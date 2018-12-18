港交所：上市上訴委員會維持DQ中國安芯　本周四起取消上市地位

中國安芯（1149）從本周四（20日）上午9時起，上市地位將根據除牌程序取消。香港交易所（0388）指出，是按《上市規則》第17項應用指引訂明長期停牌公司的除牌程序。

港交所又指出，中國安芯因未能刊發截至2014年底年度業績，並從2015年4月1日起停牌。

港交所指出在2015年11月27日，認為中國安芯不符合《上市規則》第13.24條關於發行人須有足夠業務運作或資產規定，並先後於2015年11月27日﹑2016年5月31日及2016年12月21日，將該公司置於除牌程序第一﹑第二及第三階段。

曾申請覆核惟無法推翻

中國安芯於2017年6月6日向港交所遞交涉及新上市申請，及後有關期限亦延長至2018年2月28日或之前。然而直至2018年2月28日，該公司尚未能遞交新上市申請，因此港交所決定按《上市規則》第17項應用指引，取消該公司上市地位。

中國安芯於2018年4月9日向上市（覆核）委員會尋求覆核取消上市地位決定。上市（覆核）委員會於2018年7月11日維持上市委員會，取消該公司上市地位的決定。隨着該公司就此裁決再進一步向上市上訴委員會尋求覆核。

上市上訴委員會於2018年12月14日維持上市（覆核）委員會將中國安芯除牌的決定，因此港交所將於2018年12月20日上午9時起，取消該公司上市地位。港交所又指出，若該公司股東對今次除牌的影響有任何疑問，應徵詢適當專業意見。