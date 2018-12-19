【開市快報】恒指高開46點　油價急挫拖累三桶油受壓　中海油挫4%

撰文：陳嘉碧
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中美談判持續樂觀，美國財長姆欽表示，兩國正籌備在明年1月舉行貿易談判，並在3月1日期限前擬定貿易協議文本。隔夜美股三大指數均收漲，納指收升0.45%，報6783點；道指升0.35%，報23675點；標普500指數收升0.01%，報2546點。港股跟隨外圍高開，恒指開市報25860點，升46點（0.18%）；國企指數報10234點，升3點（0.04%）。
藍籌股開市個別走勢，騰訊（0700）跌0.6%，報301元；中國平安（2318）跌0.41%，報72.95元；港交所（0388）升0.8%，報231.4元；友邦保險（1299）升0.4%，報63.6元；長實集團（1113）跌0.5%，報57.5元；中移動（0941）升0.87%，報75.65元。數碼通（0315）斥13.4億元投得30兆赫頻譜，今早高開1.3%，報9.27元。
另外，俄羅斯石油產量升至紀錄新高，市場憂慮供求失衡，油價急挫拖累「三桶油」股價下跌。中石油（0857）跌1.5%，報5.11元，創1個月新低；中海油（0883）報11.66元，跌4.11%，創1個月新低；中石化（0386）跌1.9%，報6.27元。