新創建斥27億為旗下機隊買新引擎　較舊型號慳油和減碳排放！

新創建（0659）持續拓展旗下飛機租賃業務。集團宣佈， 其與周大福（1929）共同擁有的飛機租賃平台Goshawk Aviation與CFM國際公司簽訂協議，訂購按目錄價格總值為3.5億美元（即約27.3億港元）的LEAP-1A引擎，以驅動12架將於2023年開始付運的全新空中巴士A320neo客機。

助推進飛機租賃業務的可持續發展

新創建集團執行董事兼Goshawk主席鄭志明表示，繼7月在英國Farnborough航空展上與CFM簽訂協議，為20架全新波音737 MAX飛機訂購LEAP-1B引擎後，是次就全新的A320neo客機再度與CFM合作。

他相信CFM的引擎具備高燃油效益及更為環保，有助推進Goshawk業務的可持續發展。

鄭志明（左二）表示，CFM的引擎具備高燃油效益及更為環保，有助推進Goshawk業務的可持續發展。（新創建提供）

該型號引擎可減15%燃油消耗量​

CFM為單走道商用客機引擎供應商，與歷代型號相比，LEAP-1A引擎的燃油消耗量和二氧化碳排放量均降低15%，而噪音和氮氧化物排放的水平也較低。該型號引擎於2016年8月投入商業服務，目前全球有84間航空公司使用共600架LEAP引擎驅動的客機，並已錄得超過120萬個飛行周期和275萬飛行小時。