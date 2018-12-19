軟銀公司今日首掛即穿招股價　散戶掟貨　股價曾潛水逾12%

由軟銀集團分拆出來﹑在日本從事流動電訊業務的軟銀公司，今日在正式登陸東京證券交易所。作為今年全球最大型的新股招股活動，當地投資者寄望甚殷。可是今早一上市，軟銀公司便失守招股價，更低見1,315圓（日圓‧下同），較招股價1,500圓挫12.3%，最新報1,342圓。

軟銀公司首日便潛水，教市場人士相當意外，畢竟該公司集資額高達235億美元，全球史上集資額第二大的新股招股活動，更是當地歷來最大規模的新股招股。為了隆重其事，軟銀公司的承銷團隊為了造勢，為是次招股在電視上大賣廣告。可是從今日股價表現，反映出投資者對軟銀公司的前景有保留。

為今年7隻首日潛水股之一

今年日本共有82隻新股上市，當中只有7隻首日潛水，軟銀公司便是其中之一。若以近年在當地掛牌的大型新股來說，對上一隻首日便潛水的大型新股為2014年上市的日本顯示器（JDI），該公司於上周傳出，有機會向中資財團出售33%股權，以集資500億圓。而在2015年11月掛牌的日本郵政銀行﹑日本郵政控股及日本郵政保險，首日掛牌便分別錄得15%﹑26%及56%升幅。

據《路透社》引述不具名的分析師指出，當軟銀公司今早低開，散戶投資者拋售，而早前發生的服務中斷事件，亦對股價帶來影響。不過該分名分析師亦指出，考慮股息回報率及有可能獲納入主要指數等因素，相信該公司股價跌幅有限。

軟銀公司擬更換華為設備

軟銀公司的用戶人數為當地第三大流動服務供應商，可是在招股期間突然發生罕見的全國服務中斷，惟公司指出事件不會影響盈利及派息。

另一方面作為與華為有不少業務往來的通訊公司，據消息人士指出軟銀有意以其他電訊設備生產商的產品，以取代華為4G網絡系統設備，可是有機會涉及不少資金。