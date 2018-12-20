油價反彈　紐約期油曾收復48美元　布油彈近2%

撰文：張偉倫
最後更新日期：
油價反彈。隨著美國能源資訊局最新公布的原油庫存連續第三周下跌，帶動油價反彈，其中紐約期油曾高見48元（美元‧下同）。
紐約1月期油每桶收市報47.2元，升2.1%，2月份期油每桶收市報48.17元，升3.4%。2月份布蘭特期油收市報57.42元，升1.7%。
美國能源資訊局指出，截至12月14日的一周，當地原油庫存減少49.7萬桶，市場人士預期減少250萬桶，前值為減少120.8萬桶。當周庫欣地區原油庫存增加109.1萬桶，前值增加114.8萬桶。汽油庫存增加176.6萬桶，預期為160萬桶，前值增加208.7萬桶。精煉油庫存減少423.7萬桶，預期增加75萬桶，前值減少147.5萬桶，精煉廠設備利用率增加0.3個百分點，預期下跌0.1個百分點，前值為減少0.4個百分點。
金價在亞洲交易時段回落
ClipperData研究部總監Matt Smith指出，當地精煉油庫存較9月中下降14%，為油價最好消息。不過亦Tyche Capital Advisors管理合夥人Tariq Zahir則指出，原油庫存減幅不及預期，以及庫欣庫存上揚均不利油價。
金價亦高收，紐約2月期金每盎司收市報1,256.4元，升2.8元，為今年7月10日以來最高水平。在亞洲交易時段，紐約期金每盎司最新報1247.2元，跌0.7%；現貨金每盎司最新報1244.71，升0.1%。紐約期銀每盎司新報14.68元，跌1%。