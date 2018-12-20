美聯主席擬溢價要約收購股份　黃建業：向員工客戶發正面信息

美聯集團（1200）宣佈，集團創辦人及主席黃建業持有的Sunluck Services Limited，向股東提出附先決條件自願現金部分要約，按每股股份2元之要約價收購約5,744.4萬股股份，相當於已發行股份約8%，或由合資格股東持有之已發行股份約10.97%。

是次收購要約價為每股2元，較上日（19日）收市價每股1.56元溢價約28.21%；較於今年6月30日未經審核綜合資產淨值每股股份約2.1866元折讓約8.53%。假設部分要約獲全面接納，應付的現金代價為1.14億元。

該股今早低開0.6%，報1.55元。但受消息刺激，開市後股價最高見1.68元，升7.7%；現報1.66元，升6.4%，成交錄73萬元。

望收購向員工及客戶發出正面信息

公告指出，公司現時已發行股份共7.18億股，以及購股權計劃項下授予共1,456.8萬份未行使購股權。目前公眾持股量佔已發行股份約50.38%。假設要約獲股東接納及概無購股權行使，要約完成後的公眾持股量約42.38%；而要約方及與其一致行動人士持股將由27.07%增至35.07%。

黃建業表示，相信部分要約會向公司的持份者，特別是其員工及客戶發出正面信息，展示他對集團信心及加強他與集團的關係。他認爲部分要約將為希望以溢價套現部分投資的股東提供良機，而無需承擔在於公開市場出售股份時慣常須付的經紀佣金、交易徵費和交易費用，同時保留在公司的部分股權，以參與集團未來之發展。