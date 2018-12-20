【日本城母企】國際家居零售中期多賺24%至近4900萬元　派息5.3仙

經營「日本城」等多個零售品牌的國際家居零售（1373）公布截至今年10月底止，現財政年度中期業績。期內錄得權益持有人應佔利潤為4,883.1萬元，按年增長24%，派中期息0.053元，按年增加約2%。

公司指出期內收入為10.83億元，按年增加2.2%，再創新高。其中香港市場仍是最主要收入來源，收入按年增長3.1%至9.52億元，佔總收入87.9%，又指出同店銷售增長穩健。截至今年10月底，在香港擁有295間分店，較今年4月底增加5間。

新加城分店數目減少5間

新加坡市場在期內錄得收入1.13億元，按年下跌4.8%，惟同店銷售增長6%。截至10月底，在當地擁有46間分店，減少5間。

澳門市場收入按年增長2.8%至1,787.3萬元，同店銷售增長5.7%，惟分店數目縮至7間，減少兩間。

公司指出會位於浙江義烏及廣州的物流及現配貨中心，發展成綜合處理採購產品基地，進一步提升配貨的準確度及效率，以確保零售點存庫可即時補充。

為配合未來業務增長，公司正進行高鐵廣州南站辦公樓發展項目，期望可將廣州高鐵南站旁的辦公樓，作為提供更具成本效益的支持後台。

公司亦有意對旗下品牌「123 by ELLA」發掘特許經營業務的機會，以創造新穩定收入來源。