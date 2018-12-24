傳電視廣播做白武士　出手救星美

陷入財困的星美控股（0198）或獲得債券持有人電視廣播（0511）做白武士，出手相助。據《星島日報》報道，近年一直有意北上大展拳腳的電視廣播擬拯救星美，既成立獨立委員會處理有關事宜，同時已委任德勤負責盡職審查，研究不同方案。

報道更指出，德勤已在上周提交報告，而電視廣播董事會亦就星美重組進行討論，惟未有結論。

消息對電視廣播股價並無太大刺激作用，最新報15.1元，升0.7%；星美目前仍在停牌。

報道又指出星美在內地擁有320家影院，在內地市場佔有率第4，市值約180至200億元人民幣。惟星美早前指出，截至今年11月底，當中140間已暫停營運，又指出星美涉及拖欠租金及員工薪酬等，達到4.8億元。

電視廣播持有星美逾8億元債券

在今年初電視廣播認購星美兩筆債券，分別為2,300萬美元的無抵押可贖回定息債券，以及8,300萬美元的可換股債券，若悉數行使，佔星美擴大後已發行股本的5.86%。兩筆債券合共總值8.3億元。

早前星美承認陷入財困，並於公告內指出，截至11月底未償還的本金及利息分別減少至34.86億元及2.89億元，總計37.75億元。另外，集團收到相關貸款人律師信要求償還4億元。

據公司上半年業績報告內顯示，其流動負債約51.1億元，而債權人包括建設銀行（0939）﹑海通等。報道更指出，債權人擬針對星美的院線資產拆骨套現。不過報道指出建行等債權人只希望取回借予星美的資金，無意經營影院，所以當電視廣播決定做白武士，均表示支持。