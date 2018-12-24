「房住不炒」不變　分析料明年內地樓市難回暖

中央經濟工作會議延續「房子是用來住的，不是用來炒的」（簡稱「房住不炒」）方針，內地有專家認為，2019年樓市難言回暖。

早前有市場人士認為，由於經濟下行壓力較大，明年房地產調控政府有可能放鬆。但中央經濟工作會議明確表示，要「構建房地產市場健康發展長效機制」，令市場改變預期。

管理層未放鬆 地產投資將繼續下滑

《中國證券報》引述京東數字科技副總裁、首席經濟學家沈建光表示，會議表述來看，雖然明年經濟穩增長壓力較大，但決策層未有放鬆房地產的跡象，預計2019年樓市不會明顯回暖，房地產投資延續下滑趨勢。

中央經濟工作會議並未放鬆樓市調控，專家認為明年要小心樓市調整的風險。（中新社）

留意政策副作用 會否影響其他消費

中國人民大學國家發展與戰略研究院副教授劉曉光表示，2019年需要高度關注樓市調整風險，要前瞻性地預判和微調樓市政策，同時亦需要考慮到樓市對消費的嚴重擠出效應，及市場預期改變引發的應對策略調整。

他以房地產信貸為例，如果在嚴控樓市情況下放寬對發展商的信貸，不單止不會促進投資，更有可能延緩資金回籠速度。但如果單一地嚴控按揭，亦不會降低居民信貸風險，反而會誘使市場將短期消費貸款替代長期按揭貸款，或進一步加劇信貸風險及擠出消費。

流動性偏鬆 「一城一策」或會「走樣」

北方信託戰略研究所所長王棟琳表示，要警惕部份地區過快反彈。他指出，目前樓市庫存整體偏低，地方財政壓力較大，在流動性偏鬆的背景下，要留意「一城一策」在個別城市落實時「走樣」。