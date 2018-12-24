存在僅14個月　京東退出「無人貨架」業務

內地近年湧現很多「新零售」概念，不過並不是每樣概念都能賺錢。京東到家GO旗下的無人貨架服務，最近就退出市場。

無人貨架的外貌就似商店的大型雪櫃或大型貨架，通常放在指定辦公室之內。30人以上公司可以放置開放式貨架，而80人以上公司，則可以放置雪櫃。

7月曾表示會擴充經營

無人貨架的商品以包裝食品及飲品為主，各個地方可以根據喜好選擇出售的貨品，其實也就是加了一些科技的自動售賣機。

京東到家GO在2017年9月推出無人貨架服務，設有人臉識別、重力感應、智能庫存管理等功能。2018年7月再升級，降低了貨物損耗率，當時京東稱計劃年底前新增5,000個貨櫃放置點。

京東到家GO的無人貨架，就似一部普通雪櫃，加上一些支付科技例如人臉辦識系統。（網上圖片）

「整個行業都在收縮」

上星期多間內地媒體均報道，京東到家GO無人貨架倒閉，全國大量裁員，其中深圳貨架由餓了麼接手。

京東回應《AI財經社》稱，近期無人貨架進行調整，但公司否認裁員，表示內部提供轉職機會。京東表示，退出市場的原因是整個行業都在收縮，而公司之前僅是在測試市場。

去年下半年50多間公司競爭

內地創新熱潮來得快去得快，2017年下半年一窩蜂出現超過50間無人貨架創業公司，合共拿到接近50億元（人民幣‧下同）的風險投資，金額規模超過共享單車半年紀錄的30億元。

業內人士指出，由於貨品損耗率高，商品種類少，再加上市場競爭激烈，無人貨架很難盈利，基本只能靠燒錢。結果1年不到，市場就已經進入寒冬，多間公司撤出業務。