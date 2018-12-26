新地旗下15大商場　冬至及聖誕假期營業額按年增13%至2.3億元

新鴻基地產（0016）旗下15大商場，從本月21至26日這6日內，營業額達到2.3億元，按年增加13%。

新鴻基地產代理有限公司執行董事馮秀炎表示，12月是傳統節日消費旺季，零售業保持穩定，就業良好，年尾不少公司發放花紅，市民留港歡渡佳節，令聖誕消費提供正面動力。加上商場獨特創意推廣及多重消費獎賞, 今年冬至前夕周未至聖誕假期（12月21日至26日共6天），新地15大商場總人流達900萬，較去年升約12%; 營業額則達2.3億元，較去年同期升約13%。

apm生意額達5800萬元按年增16%

新地代理有限公司副總經理(推廣)李少芬補充，隨著科技迅速發展, 商場持續於推廣活動運用創新科技, 包括運用AI、AR、VR及iBeacon等技術, 提升各商場吸引力, 刺激商場的人流及生意額。

15大商場包括apm﹑大埔超級城﹑利港商場及世貿中心等。期內apm總人流逾190萬人次, 較去年升15%, 生意額則達5800萬元,增長約16%。

另一個商場大埔超級城亦錄得130萬，較去年同期上升13%; 營業額則達5000萬元,較去年同期升15%。

至於元朗廣場共錄得75萬人次，較去年同期上升10%, 營業額則錄得1800萬元，較去年同期上升10%。