【收市總結】恒指倒跌172點　聯合石化高層停職　中石化插4.7%

撰文：鄭寶生
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港股今早隨外圍高開，但午後倒跌。恒指收報25478點，下跌172點；國指收報9991點，下跌71點。成交額562億元。
申洲大跌8.3% 成最弱勢藍籌
市場焦點落在中石化（0386），旗下聯合石化的總經理和黨委書記，因工作原因而停職。中石化股價由升轉跌，收報5.7元，下跌4.7%。
今早大弱勢的藍籌申洲（2313）跌幅擴大，收報85.8元，下跌8.3%。
大股東提私有化 哈電飆升56%
哈爾濱電氣（1133）大股東提出私有化，溢價超過82%，股價收報3.9元，上升56%。
歲寶百貨（0312）入股富元國際（0542），歲寶收報1.25元，下跌34.2%；富元收報0.355元，上升36.5%。
醫藥股是跌幅較大板塊，其中藍籌股石藥集團全日下挫3.6%。（視覺中國）
中國中藥重挫8.1% 石藥跌3.6%
醫藥股捱沽，中國中藥（0570）收報4.29元，下跌8.1%；金斯瑞（1548）收報9.48元，下跌7.2%；歌禮（1672）收報5.64元，下跌5.5%；華領醫藥（2552）收報8元，下跌4.9%；石藥（1093）收報10.72元，下跌3.6%；中國生物製藥（1177）收報5元，下跌2.9%。
交行企穩升1% 吉利下滑3.2%
其他股份方面，交行（3328）收報6元，上升1%；碧桂園（2007）收報8.89元，下跌1.8%；信置（0083）收報13.34元，下跌2.2%；吉利（0175）收報13.36元，下跌3.2%。
中國A股午後倒跌，上證收報2483點，下跌15點；深證收報7215點，下跌74點。
日股收報20077點，上升750點；台股收報9641點，上升162點；韓股收報2028點，上升不足1點。