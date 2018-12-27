11月香港出口按年減少0.8%　政府預警下行風險增加

政府統計處公布，11月本港整體出口貨值按年減少0.8%，至3,643億元。進口貨值則上升0.5%，至4,093億元。

11月錄得有形貿易逆差450億元，相等於商品進口貨值的11%。

對比10月，11月的情況急轉直下。10月本港整體出口貨值按年上升14.6%，而進口則上升13.1%。

輸往印度大減29.1% 往中國亦跌5%

以地區來看，輸往亞洲的整體出口貨值減少3.6%，其中印度大跌29.1%，越南下跌8.7%，台灣下跌5.3%，中國內地亦跌5%。至於輸往泰國則增長26.8%，馬來西亞上升25.1%，新加坡上升20.4%，日本亦上升3.9%。

亞洲以外，輸往英國增長12.1%，美國增長5%，而德國減少4.9%。

去年至今年初進口貨值大增的韓國產品，在11月進口額大幅減少24.7%。以首11個月計算，進口貨值仍增長14.4%。（視覺中國）

馬來西亞貨進口大增29.4% 韓國減24.7%

進口方面，馬來西亞貨大增29.4%，新加坡上升19.4%，美國上升6.3%，中國亦有增長1%。不過，韓國進口貨值就減少24.7%，菲律賓減少15.4%，台灣亦減少14%。

環球經濟增長放慢 香港商品出口或有壓力

政府發言人表示，商品貿易在過去數月表現反覆。商品出口貨值在10月顯著上升後，於11月份大幅放緩至錄得輕微按年跌幅。輸往主要先進經濟體（包括美國）的出口錄得不同程度的增長，但其他市場則表現參差。

展望未來，隨着環球經濟增長持續減慢，香港的商品出口或會面臨壓力。儘管美國與內地在12月初雙方達成共識後貿易摩擦有所緩和，事態發展仍有變數，或會令下行風險增加。政府會繼續密切留意有關情況。