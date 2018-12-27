優品360主席林子峰：做好自己暫無收購計劃　擬未來4年增76間店

連鎖零食店優品360（2360）明日起至下周五中午招股，主席兼執行董事林子峰表示，集團目前無任何收購計劃，會先做好自身業務。目前優品360擁有85間分店，計劃在未來4年再增加76間分店。

透過店舖擴張增加市佔率

林子峰認為，香港休閒食品市場有很大的發展空間，集團將透過增加分店，以提升市佔率及同店銷售額。行政總裁許志群補充，公司會視乎不同貨品的特性及競爭對手的策略而定價，亦會推出促銷優惠，以及在不同季節調整價格，希望在毛利率及同店銷售增長之間取得平衡。

由遊客轉做本地生意 平均消費減

店舖的每筆交易平均消費逐年遞減，由2016年平均每筆90.9元，降至2018年的73.2元。許志群解釋，集團成立時以遊客為主要消費者，近年提升社區店舖比例，導致平均消費有所減少。

對於明年零售市況，林子峰認為，隨着香港經濟穩定增長，市民收入上升，對休閒食品的需求會增加。科技發展亦令消費者留意海外食品，增加消費。

至於由林子峰持有的其他零售業務，他表示並無上市計劃。

林子峰認為，隨著市民收入增加，對休閒食品需求亦會增加。（鄭子峰攝）

明起招股預料1月11日掛牌

集團將發行2.5億新股，集資最多3億元，招股價介乎1元至1.2元。以每手2,000股計，入場費約2,424元。股份將於明年1月11日在主板掛牌，力高企業融資為上市獨家保薦人。

是次招股將集資最多3億元，其中逾6成用於開設新舖；13.5%用於營銷活動，其餘2成用於升級資訊科技系統及一般營運資金。