新世界系染指保險業務　新創建斥215億收購富通保險

新世界發展（0017）及新創建集團（0659）聯合宣布，新創建斥資215億元，從九鼎購入富通保險，意味新世界系首次進軍保險業務。

據公告，截至2016年底及2017年底，富通的稅後溢利分別為6.09億元及9.96億元，而截至去年底，富通經審核綜合資產總值為524億元，資產淨值為150億元。換言之，是次收購作價，相當於市賬率﹙PB﹚約1.43倍。

收購事項的代價將由新創建內部資源及來國際銀行的已承諾外來融資撥付，無須新世界發展的財務支持。值得一提，九鼎目前尚欠富通一筆貸款，而富通亦持有九鼎旗下公司發行的債券，以及九鼎應付而未償還的款項，對方已承諾在交易完成前清算有關交易。

交易已獲得新世界發展和新創建董事會的批准，須待新創建和九鼎的股東、相關監管機構的批准及其他先決條件獲達成，方可作實。

新創建宣布斥資215億元購富通保險。（羅君豪攝）

新創建母公司、新世界發展（0017）執行副主席兼總經理鄭志剛表示，富通保險將成為新世界集團大家庭的重要一員，集團致力建設完善及優質的生態系統，為客戶和社區提供優質產品，而這項交易正是朝向實現這願景的重要一步。新世界扎根香港專注大灣區的發展戰略，是助力於富通保險長期發展，發揮其全部潛力的最佳平台。

新創建執行董事鄭志明則指出，十分認可富通保險有效的發展策略，成功地擴展業務和提升其在香港的競爭地位。富通保險能夠完善集團現時的業務組合，為新創建帶來穩健的經常性收入，並為股東創造價值。新創建將成為富通保險堅定的長期策略股東，集團對富通保險的可持續增長前景充滿信心。

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛指出，富通保險將成為新世界集團大家庭的重要一員，集團致力建設完善及優質的生態系統，為客戶和社區提供優質產品。（林若勤攝）

去年底富通償付能力率達515%

新創建指出， 富通保險的未來發展以香港人壽保險行業強勁的長遠前景為基礎。香港人壽保險業主要受惠於香港高資產淨值人口增長、人口老齡化及高儲蓄率。香港亦是中國及海外遊客尋求全面性環球金融產品覆蓋的首選地點。

公司又指，富通保險是一個優質的收購機遇，能為集團貢獻經常性收入。富通保險於2015至2017年新業務年化保費的複合年增長率（CAGR）為36%（行業增長率為15%）。富通保險的利潤率繼續提高，同時其償付能力率亦保持健康水平，截至2017年末償付能力率為515%，遠高於監管機構基本規定的150%。保險業務可持續發展和經常性收入的特質，與新創建集團現有的基建及服務業務相輔相成。

稱富通與新世界集團產生協同效應

另外，這項交易為新世界集團提供了獨特機會，將其優質產品及服務生態系統擴展到具有吸引力的保險行業。富通保險和新世界集團之間的潛在協同效應包括， 加強富通保險優質客戶和新世界集團高端客戶的跨平台推廣機會和加強緊密連通性。

新創建亦指出，富通與新世界集團不斷擴大的醫療保健及養生業務組合進行合作，以及有效利用新世界集團在大灣區的廣泛的資源且不斷擴大的足跡，為日後更緊密的區域一體化作準備，包括可能推出的「保險通」計劃，預期此計劃能夠促進香港保險公司在大灣區對其客戶所提供的服務支援。