貿發局全球聖誕銷情報告︰各地市場愈來愈多不明朗因素　

香港貿發局發表全球聖誕銷情報告，預視明年經濟保持增長，但增速或放緩，而網上及實體零售將進一步融合。

傳統市場增長幅度減慢

香港各個主要出口市場的聖誕銷情，一向被視為預測香港來年出口表現的風向標。香港貿發局研究副總監黃醒彪指出，今年環球聖誕銷情各自發展，增長有快有慢。其中，美國及部份新興市場表現較突出，如美國節日銷售額達8,500億元（美元‧下同），較去年增長5.1%，亦創下6年以來的最強勁的增幅，墨西哥則升8%至50億元。

不過，傳統市場的增長幅度減慢。德國雖升2%至1,140億元，但增幅比去年的3.8%為低；英法兩國則分別受「脫歐」及「黃背心」運動所影響，銷情一般。

今年環球聖誕銷情，美國及部份新興市場表現較突出，惟傳統市場增長幅度減慢。﹙資料圖片﹚

市場愈來愈多不明朗因素

另一方面，網上銷售發展蓬勃，挑戰傳統零售業。黃醒彪指出，BOPIS﹙網購店取﹚模式日漸流行，未來零售業或會向O2O﹙結合線上線下﹚方向發展。

至於產品方面，消費電子品如電視、平板電腦、智能家居設備等繼續成為最受歡迎的聖誕禮品，而服裝、玩具、書籍及化妝品亦有捧場客。而在歐洲，訂閱音樂、電影服務亦成為送禮佳品。

展望明年，黃醒彪指出，全球經濟將繼續增長，但有機會放緩。他稱，各地市場愈來愈多不明朗因素，港商應及早作好準備應對未來挑戰，以及掌握新銷售模式帶來的新機遇。