【騰訊為第2大股東】富途證券母企赴美IPO　今年首3季扭虧為盈

騰訊（0700）有份投資、富途證券母公司富途控股已向美國SEC遞交招股文件，披露了今年首三季度業績，期內營收達5.84億元，較去年同期增長227%，並錄1億元盈利。

根據招股書，該公司2016年全年營收為8,701.5萬元；2017年全年營收為3.1億元，按年增長258%；今年首三季度營收達5.84億元，較去年同期增長227%。而2016年錄淨虧損9,847萬元，2017年大幅收窄至虧損810.2萬元，今年首三季度則已扭虧為盈，錄1億元盈利，去年同期為虧損3,799.2萬元。

用戶量達530萬 平均日使用時長26分鐘

旗下富途證券擁有數碼平台「富途牛牛」，主要的收費服務為客戶執行證券交易和孖展融資，如不同市場的股票、窩輪、認購證、期權、基金和ETF，並透過市場數據、新聞，研究以及分析工具提供資訊，為用戶簡化投資決策過程。

截至2018年9月30日，其用戶量達530萬，超過45.7萬為已開通證券交易戶口的用戶，而12.4萬為付費用戶，即其證券交易帳戶存有資產。 而截至2018年9月30日的9個月，交易額達6,780億元。而在2018年9月期間，用戶平均每個交易日使用平台的時長為26分鐘，平均用戶年齡為34歲。

招股書披露，富途創辦人兼董事長李華（中）持股51.7%，為最大股東。（區嘉俊攝）

騰訊為戰略投資者 持股38.2%

另外，富途表示，騰訊作為戰略投資者，與富途在多個合作領域上有互惠互利的關係，其合作是基於雙方共同對技術與創新的價值觀。在2018年12月，旗下於中國實體運營的公司深圳富途（Shenzhen Futu）與深圳騰訊計算機系統公司（Shenzhen Tencent Computer System）簽訂戰略合作框架協議。騰訊將通過其在線平台與富途在流量、內容與雲端上合作。

上市前，公司創辦人兼董事長李華持股51.7%，為最大股東；而騰訊則為第二大股東，持股為38.2%；經緯創投則持6.1%，為第三大股東；而第四大股東為紅杉資本，持4%股權。