【跨年失業】內地醫療設備龍頭　年尾閃電炒200多個Fresh Grad

全球捱過2018年經濟動盪，但並非人人捱得過去，有個別企業年尾宣布裁員，導致有人突然失業。內地醫療器械行業龍頭邁瑞醫療，突然解僱超過200名畢業生，全部都是今年秋季招聘回來的。

稱業務調整 每人賠償5000元

《第一財經》報道，這批不幸要「跨年失業」的「新鮮人」，在12月28至29日（即星期五及六）陸續收到電話，公司以業務調整為理由即時解僱，每人賠償5,000元（人民幣‧下同）。

電話通知 元旦後才補發解約信

《第一財經》引述其中一名來自西安的被解僱的人士指，12月28日就知道有人收到公司的解約來電，自己在29日上午近11時亦收到來自深圳的電話，公司就在電話中通知因業務調整而要即時解約，之後才會補發解約通知書，並賠償5,000元。

他是在2018年秋季招聘之中進入邁瑞醫療，因為「之前有個師姐在邁瑞，說裡面氛圍不錯，名校學生很多，又是醫療器械龍頭企業，發展前景好，而且公司在西安馬上建新大樓。薪酬也不錯，月薪1萬元左右，1年能拿到16個月工資。」

邁瑞醫療是內地醫療儀器的龍頭，在世界亦排名五十大以內，生產多種醫療設備如監察儀、呼吸機、超聲波機等。（邁瑞醫療網頁）

這場解約來得十分急，12月28日開始，邁瑞撤出各間院校招聘站，29日就有人收解約電話。電話中對方要求這些新員工將銀行卡號發到指定電郵，元旦過後會發出解約函。亦有人收到電話之後，第二天就收到解約信。

2017年盈利26億 全球50大生產商

邁瑞醫療2017年收入達111.74億元，盈利26.01億元，是全球前50名醫療器械生產商，亦是中國龍頭生產商。公司早前在紐約退市，2018年10月16日在深交所創業板上市。

邁瑞醫療暫未發布大規模解約的官方公告。