【中午收市】2019年首日重挫　恒指插615點　多隻藍籌跌約5%

中國12月財新製造業PMI收縮，市場憂慮經濟增長放緩，港股在2019年首日率先重挫。恒指中午收報25229點，下跌615點；國指收報9849點，下跌275點。成交額362億元。
三生製藥大跌7.4% 石藥重挫6.4%
近期疲弱的醫藥股再次下挫，三生製藥（1530）收報9.3元，下跌7.4%；復星醫藥（2196）收報21.4元，下跌近7%；石藥（1093）收報10.58元，下跌6.4%；國藥（1099）收報30.85元，下跌6.2%；歌禮（1672）收報6.05元，下跌5%；中國生物製藥（1177）收報4.96元，下跌3.9%。
吉利下挫4.9% 比亞迪亦跌4%
內地汽車置稅沒有下調，吉利（0175）收報13.12元，下跌4.9%；比亞迪（1211）收報47.95元，下跌4%；華晨（1114）收報5.71元，下跌2.1%。
市場憂慮中國經濟放緩，碧桂園半日重挫5.6%，報9元。另外國指大跌275點，跌穿1萬點關口。（碧桂園網頁）
碧桂園跌至9元 融創插水5.5%
內房股重挫，佳兆業集團（1638）收報2.34元，下跌6.4%；旭輝（0884）收報3.9元，下跌6.3%；碧桂園（2007）收報9元，下跌5.6%；世房（0813）收報19.72元，下跌5.6%；融創（1918）收報24.1元，下跌5.5%；潤地（1109）收報28.7元，下跌4.7%；中國海外（0688）收報25.65元，下跌4.6%。
碧生源（0926）出售北京物業賺超過2億元人民幣，但股價周一大升至後今日大跌，收報0.365元，下跌20.7%。
內需股亦下跌 旺旺下滑4.2%
其他股份方面，蒙牛（2319）收報23.55元，下跌3.5%；舜宇（2382）收報66.55元，下跌4.4%；中海油（0883）收報11.4元，下跌5.8%；旺旺（0151）收報5.25元，下跌4.2%。
中國經濟數據差過預期，A股早段下挫。上證半日收報2468點，下跌25點；深證收報7184點，下跌55點。
日股今日假期休市。