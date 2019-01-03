蘋果股價大插　股神也受傷　巴郡投資組合數小時蒸發近30億美元

蘋果公司就去年12月底截止的季度發出收入預測，預料期內收入為840億元（美元‧下同），不單止及不上原來予市場人士指引的890至930億元範圍，亦遜於市場人士預期的913億元。消息一出自然對投資者帶來震撼，公司股價在收市後交易時段大跌8%。今次股價大跌，受傷者並非只有一般散戶，就連有一位資深投資者亦要面臨損失。這人是誰？就是有股神之稱的巴菲特。

股神曾揚言希望可望100%擁有蘋果

近年「轉口味」將資金投放在的科技股的巴菲特，蘋果可以說是其愛股之一，自2017年2月首次買入後，便多次增持，更在去年5月揚言，希望全資擁有該科技公司。可想而知，股神對該科技公司的愛是如何強烈。

截至去年9月底，其本人的投資旗艦巴郡合共持有2.52億股蘋果，佔已發行股本約5.3%。若以去年9月28日收市價計算，該批股份價值568.86億元。獲股神厚愛兼增持，公司股價亦水漲船高，在去年10月時，公司市值達1.1萬億元，成為全球首家市值破萬億元上市的公司。

蘋果公司皇牌產品iPhone以往銷量強勁，帶動公司業績上揚。（視覺中國）

屢傳要訂iPhone訂單致股價受壓

可是踏入去年第四季後，蘋果股價持續向下，既受到中美貿易戰加劇，對致美股大跌。同時推出的新iPhone銷售表現不及預期，並且不時傳出要削減產品訂單，自然對股價帶來壓力。

加上作為第三大收入來源的大中華地區，經濟放緩之快已超出公司管理預期，直接導致在剛結束的季度收入低於預期。據去年11月初公布2017至2018年財政年度第4季業績顯示，來自大中華市場收入為114.11億元，佔公司整體收入18.1%。當大中華市場經濟出現放緩，蘋果的收入增長動力自然受損。

大中華等地區市場增長放緩之快，就連庫克等蘋果管理層亦無法預期。（視覺中國）

最新市值已失守7000億美元

蘋果股價下挫，經過周三收市後交易時段的大跌市，公司市值已失守7,000億元。作為擁躉之一的巴菲特，手頭上持股價值難免下跌。假設巴郡目前仍持有2.52億股，以收市後交易時段收市價146元計算，單是在收市後時段，已錄得帳面損失27.7億元。

目前股神手頭持有的蘋果股份價值為367.92億元，與去年9月底相比，即短短3個多月，價值蒸發了200.94億元，即超過1,500億港元。可是股神手上持股多在低位買入，相信在帳面上仍錄得豐厚收益。

隨著變相發出盈警，同時股價大跌，會否影響股神對公司的信心？目前股神並未發出任何意見，無法得知。

新iPhone銷情不及預期，導致上季蘋果收入遜預期。（視覺中國）

患實粉絲仍看好公司前景

至於另一名蘋果忠實粉絲﹑調查公司Loup Ventures創辦人芒斯特，則對愛股不離不棄。他接受《CNBC》訪問時仍表示，對愛股在今年跑贏Facebook﹑Netflix﹑Google及Amazon信心十足，以及維持予「強烈買入」評級。

芒斯特又認為，只要世人對科技仍有需求，便會幫助蘋果反彈，惟相信或要1季度，甚至1年時間，才可以恢復投資者對公司一定程度信心。既獲股神加持，又獲得如芒斯特般的粉絲厚愛。當蘋果業績及股價反彈之日，相信正是兩人笑逐顏開之時。