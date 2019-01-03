零售管理協會：零售放緩屬預期之內　貿戰及人幣貶值影響消費意欲

本港零售市道放緩，政府公佈去年11月份的零售消費數據顯示，總銷貨值按年增長1.4%，按月大減4.6個百分點。香港零售管理協會主席謝邱安儀在電話會議上表示，去年11月份數據「收窄得幾明顯，正反映出為何在對上一次電話會議，會持有較審慎看法，又指出升幅收窄到1.4%是預期之內，未有好驚訝的反應。」

她表示，雖然去年11月訪港旅客達600萬人次，按年增長20.6%，惟增長集中於非過夜旅客上，按年增長40.3%；而過夜旅客只有6.1%的增幅，反映即使過夜旅客數目上升，但在中美貿易戰、人民幣貶值，以及股市、樓市波動的拖累下，影響市民及旅客消費意欲；而12月的弱勢亦持續，「屬普通、唔突出的市況」。

至於非過夜旅客數目增幅強勁，她指與港珠澳大橋及高鐵等基建通車有關，雖然長遠而言相關基建對零售市道有幫助，但短期內未見其正面影響，「短期不見帶動到（增長）勢頭，所以業畀無期望，未來要看政府如何帶動過夜旅客消費。」因此主力銷售低價民生用品的會員，對前景看法較正面；中高價位消費品的則較保守。

謝邱安儀表示目前仍然預計今年底零售總銷貨值仍有低單位數增長。（資料圖片）

料今年零售銷售只有低單位數增長

謝邱安儀又表示，目前難以估計未來走勢，但相信增幅會進一步收窄，形容情況嚴峻，惟目前仍預計今年底有低單位數增長，「個別會員估會有增長，有部分預料會持平，亦有部分覺得出現負增長。

分類方面，大部分項目均出現升幅收窄及增長由正轉負的情況出現，例如「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」的銷貨價值，由去年10月份的升約3%，最新轉跌3.9%。謝邱安儀認為，目前難以估計「谷底」是多少，亦未知情況會否轉壞至2016年一樣出現雙位數跌幅，「2016年有好多政治因素，例如中港矛盾等；2018年則是外圍因素，背後原因唔同，好難去比較。」她強調，暫時未聽到業界有調整人手、店舖的計劃。

至於蘋果公司下調去年12月底止的季度收入預測至840億元美元，謝邱安儀表示，雖然去年本港11月份的「電器及其他未分類耐用消費品」下跌4.9%，但該分類走勢反覆，協會需更多時間去觀察，才可進一步分析走勢及影響。