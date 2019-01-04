【愛股檢閱】David Webb自爆買股年賺2成　8 招避「檸檬」風險

有股壇「長毛」之稱的獨立股評人David Webb，以往喜在聖誕前夕提供「Christmas Pick」股票給粉絲作聖誕禮物，但近年已沒有這樣做，「改派」謎網股，呼籲散戶小心。

在過去兩年，他便點出逾75隻謎網股，引起市場廣泛關注。其實，David Webb避開「爛橙」有一手，情傾細價股的他，多年來「尋寶」同樣有道，近日接受《彭博》訪問時便透露，自己每年平均投資回報達到20%，還分享了自己的投資策略。記者翻查聯交所股權披露資料，發現他目前持股比例超過5%而要申報的股份共有12隻，用行動印證「細即是美」的投資哲學。

David Webb透露，自1995年至今，自己每年平均投資回報達到20%。﹙路透社﹚

㨂股如買二手車 要避開「檸檬」

David Webb於英國牛津大學數學系畢業，其後轉戰金融界，並遷居香港，1998年他33歲時已辭去投行工作，專心投資港股。Webb於訪問中透露，自1995年以來，在港股的年均投資回報達20%，表現遠勝同期恒指，關鍵在於「細即是美」。

他表示，自己寧願成為細市值公司，持股較大的投資者，起碼有一點權力保護自己權益，遇上私有化、關連交易，又或大股東利益有衝突時，可投票發聲，特別是你持股較多，例如1成。

David Webb續稱，自己的策略是在數目佔大市9成，市值加起來只佔大市1成的股票堆中作「過濾」，㨂選20至40隻值得長期持有的股票。他比喻道，情形就好似在二手車場「㨂車」，有些車因為「檸檬」（指「殘次品」）風險而打了折，但假如你是一位機器專家，便可以找到價格有折讓，但車身「保養」良好的二手車。Webb補充，在香港市場，由於往往是大股東揸軚盤，因此還要物色一位安全的司機。

他又指，由於二手車場沒有保養，它們全部皆有成為「檸檬」的風險，因此要花許多努力避開「檸檬」，否則投資細價股，便好容易被大市拋離。但由於有愈來愈多人懂得找「二手車」，David Webb直言，現時更具競爭性。

David Webb稱，㨂股猶如在二手車場「㨂靚車」。﹙視覺中國﹚

8大投資策略

David Webb於訪問中，亦描述了自己的投資策略，共有8大點︰

1. 每段時間只持有約35隻股份，平均揸貨5年：

2. 只持長倉，從不沽空；

3. 傾向在細公司持有大股權，無懼擔任激進主義者的角色 ---「如果你要成為少數股東，最好是成為一個大的小股東。」；

4. 不用槓桿；

5. 找尋充分監管而估值被低估的企業；

6. 閱讀監管文件 ---「幾乎所有這些文件。」；

7. 避開大價股；

8. 拒絶管理外來資金 ---「因為有很多麻煩。」。

情傾工業股和零售股

翻查聯交所股權披露資料顯示，David Webb目前持有超過5%股權到申報水平的股份有12隻，當中不少為市值較細的工業股和零售股，包括：包浩斯國際（0483）、日本城母企國際家居零售（1373）、模座及鋼材供應商龍記集團（0255）、旅遊用品生產商明輝國際控股（3828）和從事成衣制造及銷售的同得仕（0518）等。

檢閱這些股份，大多出現較大的資產淨值折讓，又或往績派息率不俗。以David Webb最新的操作為例，他於上月13日以均價3.41元增持龍記集團（0255）5.6萬股，持股佔比升至6%。該股目前市帳率接近1倍，但往績股息率﹙計及特別息﹚達到13.8厘。

David Webb去年增持國際家居零售至逾5%水平，他還親自影相「留念」。﹙David Webb facebook﹚

增持愛股​日本城母企股份 至今累升逾1成

而去年另一新增成員——國際家居零售（1373）表現亦相當出色。他持該股5.02%權益，股息達到6.8厘。該股最新公布去年10月底止半年業績，收入按年增長2.2%至10.84億元，盈利達4,883萬元，按年升24%。David Webb最新增持為去年4月30日以均價1.58元買入18.8萬股，以該股今日﹙4日﹚收市價為1.81元計，他部份國際家居零售持股已升近一成半。

另外，Webb曾較為人熟悉的持股有壹傳媒（0282）和筆克遠東（0752），但其持股比率已下降至不足5%，及後再無須申報。前者是因為壹傳媒向合資格員工派發股份獎勵，攤薄了其持股致不足5%；後者則因他於去年4月時減持9萬股，導致持股比率下降至4.99%。

最後也要一提，Webb也有「失手」時，知名例子是他一度持有工業股隆成控股﹙1225，現稱「隆成金融」﹚9%權益，該股於2015年宣布大比例、大折讓供股，Webb最終維權失敗只能沽貨離場。2017年，Webb發表「謎網50」名單，隆成控股榜上有名，該股其後亦遭證監勒令停牌至今。