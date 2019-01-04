馬雲再爆金句　談貿易戰﹕怪美國沒有用　你改變不了特朗普

阿里巴巴主席馬雲，又再次大爆金句。日前馬雲出席世界浙商上海論壇時指出，在中美貿易戰上，商人要改變自己的人才結構及財政能力，又明言怪美國是沒有用。

馬雲指出2018年確實不容易，但大家也渡過了，又指出「好消息是所有人都不容易，壞消息是不容易的時代可能剛剛開始，未來幾年可能會更加難受」。

直言企業倒下與宏觀經濟關係不大

馬雲指出，企業經營不善，不應歸咎於宏觀經濟，明言9成在埋怨宏觀經濟，可是9成的企業倒下來，與宏觀經濟一點關係也沒有。

馬雲亦有談及中美貿易戰，他直言若貿易洽談得好，可獲海外生意，若談不好則集中做14億人生意，單是中國市場已足夠內地商家發展。「但你自己不調整好，怪別人﹑怪美國，沒有用。」他又指出「你改變不了特朗普，你連你媽都改變不了」，指出企業要改變自己，包括調整人才結構﹑組織結構﹑主要表現指標及公司財政等。他又指出相關問題絕大部份公司亦要面對，關鍵在於是否曾經進行改革，改變自己。

寄語商家今年要先做好自己

馬雲又提及內地有3大商機，第1是擁有龐大的內部市場，第2為中國是少數敢提出2036計劃﹑2050計劃的國家，第3是過去20年內地基建投資總和，超過歐美國家20年總和，整體而言是有機會。

他又寄語一眾商家，指出「2019年管它好和壞，只做好自己。該瘦身的瘦身，該調整的調整，逐裁員的裁員，該加人的部門還得加人，認真從「眼睛往外」到「眼睛往內」，也許這樣我們的企業才會渡過難關。」