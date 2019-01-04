【收市總結】恒指倒升561點　醫藥股狂飆　藍籌石藥爆上10.1%

中美兩國將會舉行貿易會談，刺激中港股市今日由跌轉升。恒指收報25626點，上升561點；國指收報10029點，上升194點。成交額805億元。
中國生物製藥勁升8.4% 三生製藥爆上8.3%
內地有藥企退出帶量採購，中港醫藥股勁升。石藥（1093）收報11.08元，上升10.1%；中國生物製藥（1177）收報5.02元，上升8.4%；三生製藥（1530）收報9.1元，上升8.3%；藥明生物（2269）收報49.45元，上升8.1%；金斯瑞（1548）收報10.7元，上升7.2%；康哲藥業（0867）收報7.01元，上升6.7%。
長實集團勁升5.6% 恒地突破40元關
本港地產收租股表現亮麗，長實集團（1113）收報58.85元，上升5.6%；恒地（0012）收報40.65元，上升5%；新世界發展（0017）收報10.68元，上升4.9%；新地（0016）收報117.4元，上升4.8%；信置（0083）收報14.28元，上升3.9%。
碧桂園升穿9元水平 萬科企業升5.2%
內房股升勢不俗，碧桂園（2007）收報9.06元，上升5.3%；萬科企業（2202）收報27.4元，上升5.2%；富力（2777）收報11.64元，上升4.3%；佳兆業集團（1638）收報2.31元，上升4.1%；融創（1918）收報24.1元，上升3.4%。
中海油今日愈升愈有，最終上揚5.2%，成交額達8.4億元。（路透社）
油價上升帶動石油股上漲，中海油（0883）收報12.08元，上升5.2%；中石油（0857）收報4.88元，上升2.5%；中石化（0386）收報5.64元，上升1.8%。
恒大健康再飆10.9% 北京首都機場插16.7%
早前與Faraday Future和解的恒大健康（0708）今日再爆升，收報13.88元，上升10.9%。
北京大興國際機場預計今年9月底前營運，北京首都機場（0694）收報6.75元，下跌16.7%。
領展上揚3.6% 舜宇尾市倒升0.2%
其他股份方面，領展（0823）收報80.95元，上升3.6%；中國移動（0941）收報76.8元，上升3.6%；舜宇（2382）收報61.5元，上升0.2%；瑞聲（2018）收報40.75元，下跌0.7%。
中國A股倒升超過2%，上證收報2514點，上升50點；深證收報7284點，上升195點。
日股2019年首個交易日收報19561點，下跌452點。