賺錢之王又再勝一仗　橋水旗下Pure Alpha基金　去年回報率逾14%

2018年肯定是不少投資者認為是難忘的一年。因為投資者不論在美國或是日本，以及香港等多個主要市場，均經歷先甜後苦，全年埋單輸多贏少。不單止散戶投資者損手，就連成功在2008年透過沽空雷曼而名噪一時的對沖基金經理David Einhorn，旗下基金去年全年勁輸34%。不過仍有基金去年錄得雙位數回報，堪稱逆市奇葩。 是哪一隻基金取得如此理想表現？該基金正是由賺錢之王達利奧成立﹑全球最大對沖基金橋水旗下的Pure Alpha基金。

據《路透社》引述消息人士指出，去年Pure Alpha基金扣除費用後回報率達14.2%，較去年Hedge Fund Research於早前時間公布，行業平均錄得6.7%虧損為佳。而Pure Alpha基金去年錄得回報，更較自1991年成立以來，每年年度化回報率12%的表現理想。

美股去年先升後跌，讓不少投資者損手。（視覺中國）

看重「市場失效」以取得回報

所謂Pure Alpha策略，即對沖經理基金會採取主動型揀股策略，以務求跑贏主要參考指標，而非只按主要參考指數來部署倉位。而採取此策略的基金經理，會着重於「市場失效」來取得回報。

在去年大跌市中Pure Alpha基金取得逾14%的扣除費後回報，即橋水的基金經理似乎早已預測去年資產市場失效。事實上橋水的管理層，早已對經濟增長放緩﹑中央銀行加息步伐對經濟帶來的衝擊，以及經濟增長是否夠強韌等因素，向市場發出警告。

橋水高層早層就中央銀行加息步伐，對經濟增長帶來的影響作出預警。圖為美國聯儲局。（視覺中國）

橋水聯席投資總監預料今年經濟接近衰退

那麼今年投資市道又如何？橋水聯席投資總監Greg Jensen在去年已向《路透社》指出，2019年最大風險為增長疲弱，甚至增長水平與接近衰退時無異，可是投資者一般並無考慮此因素。

Greg Jensen作出的預言，在今年內會否實現？今日仍是1月上旬，難以區區數個交易日的市場走勢及動態，來對全年市況表現作預測。若今年情況與Greg Jensen的預測相近，而橋水旗下基金亦按此策略作部署，橋水再贏一仗看來非難事。創辦人達利奧的「賺錢之王」地位，看來只會日益穩固。