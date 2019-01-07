調查指50間恒指公司可持續發展指數按年升10%

企業除了賺錢之外，履行社會責任亦相當重要。香港中文大學商學院商業可持續發展中心（CBS）今日公布第4屆「香港企業可持續發展指數」調查結果，結果顯示，50間恒指成份公司的平均分較去年上升10%，反映公司日益重視業務可持續性和企業社會責任。

CBS邀請50間恒生指數成分股公司完成網上問卷，根據公司公開資料，填寫其關於企業社會責任的表現，然後由CBS按3大範疇評估，包括「價值觀（Values）、過程（Process）、影響（Impact）」。

各指數公司今年在3大範疇都有改善，當中以「價值觀」的得分最高，平均達66.34分，按年升6%；「影響」一欄的平均分就最低，僅得39.23分，但進步則最大，分數按年升20%。

結果反映商界更樂意採納持續性及社會責任概念

CBS總監盧永鴻表示，結果反映商界更樂意採納有關持續性和企業社會責任的概念，關注社會各持份者要求。對於「影響」一欄最為遜色，他指許多公司仍以項目為主導的方式來實踐企業社會責任項目，而企業對實踐有關項目的評估和檢討未夠成熟，他建議企業透過量度數據，以改善內部管治以及對外的問責性。

煤氣、滙控、港鐵登可持續發展指數三甲

今屆首度增設可持續發展指數的企業十強排名，排名第一為香港中華煤氣（0003）、其後滙豐控股（0005）、港鐵公司（0066）、新鴻基地產（0016）、中電控股（0002）、中銀香港（2388）、恒生銀行（0011）、華潤電力（0836）、新世界發展（0017）和太古（太古A：0019）。