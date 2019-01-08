【中午收市】恒指上漲70點　吉利重挫11.6%　地產股升勢未完

撰文：鄭寶生
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港股今早窄幅上落，但個別股份大幅波動。恒指中午收報25905點，上升70點；國指收報10142點，上升18點。成交額434億元。
長實集團再彈4.1% 新地升穿120關
地產收租股升勢未完，長實集團（1113）收報63元，上升4.1%；新世界發展（0017）收報11.22元，上升3.5%；新地（0016）收報121.1元，上升2.5%；嘉里建設（0683）收報28.15元，上升2.2%；希慎（0014）收報37.85元，上升1.9%；太古地產（1972）收報27.3元，上升1.3%。
統一重挫近5% 日清食品亦插3.5%
食品飲品股捱沽，統一企業中國（0220）收報5.95元，下跌近5%；日清食品（1475）收報3.35元，下跌3.5%；康師傅（0322）收報9.39元，下跌2.1%。
吉利（0175）12月銷量按年大跌39%，按月亦跌34%，收報10.18元，重挫11.6%，是跌幅最大藍籌。
吉利12月銷售量重挫，麥格理下調評及目標價，股價今早大跌超過1成。（路透社）
小米下挫4.2% 平安好醫生飆10.6%
市傳小米（1810）首批員工持股將於明日解禁，收報11.5元，下跌4.2%。
平安好醫生（1833）則大反彈，收報29.8元，上升10.6%。
萬洲上揚3.1% 長和上升2.2%
其他股份方面，萬洲（0288）收報6.23元，上升3.1%；申洲（2313）收報88.5元，上升2.8%；長和（0001）收報77.5元，上升2.2%；瑞聲（2018）收報41.55元，上升2.1%；潤地（1109）收報29.15元，下跌2.2%。
中國A股早段浮沉，上證半日收報2527點，下跌5點；深證收報7401點，上升1點。
日股半日收20199點，上升160點。